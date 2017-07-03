Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин провел в Кремле неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпина. Официальные переговоры лидеров стран запланированы на завтра. За время двухдневного визита Си Цзиньпина в Москву, как ожидается, будут подписаны около 40 двухсторонних соглашений, направленных на улучшение связей между государствами.

Переговоры Путина с председателем КНР проходят на фоне ухудшения отношений двух стран с Соединенными Штатами. Вашингтон обвиняет Россию в агрессии в отношении Украины и вмешательстве в прошлогодние выборы президента Америки. Отношения с Китаем у США ухудшились из-за претензий КНР в Южно-Китайском море.

Китай является главным торговым партнером России: в прошлом году товарооборот между странами составил около 65 миллиардов долларов. Состояние отношений между двумя странами в Кремле оценивают как "наилучшие за многие годы". Об этом 3 июля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

