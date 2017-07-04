"Отъезжающие молодые"

"Русский академический фонд", главой правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставлять выпускникам отдельных российских вузов отсрочку от службы в армии, взамен ограничивая их право на выезд за границу.

Речь идет о молодых людях, которые с отличием окончили очное обучение по некоторым техническим специальностям и продолжили получать образование в государственных университетах заочно, а также о тех, кто после окончания вуза устроился на работу на какое-либо оборонно-промышленное предприятие.

Необходимость введения таких мер в фонде объясняют тем, что получение красного диплома в России не приносит его владельцу почти никаких преимуществ, а из-за того, что качественное образование в стране малодоступно, многие не поступившие на бюджетное отделение в магистратуру или аспирантуру выпускники уезжают за границу, где стоимость обучения ниже. В фонде ссылаются на официальную статистику о росте эмиграции молодежи, которую в организации при этом считают заниженной.

Директор фонда Олег Казенков в интервью Радио Свобода подтвердил факт обращения к Шойгу:

– Если мы берем в пример студента, окончившего важный для страны вуз – Физтех, Бауманку и так далее, который получил первое высшее образование с отличием и хочет продолжить обучение, то далеко не факт, что этот студент сможет поступить на очное отделение аспирантуры либо магистратуры. Количество бюджетных мест невелико, стоимость коммерческого обучения крайне высока по таким серьезным специальностям, поэтому студент оказывается перед выбором – либо поступает заочно, после чего его благополучно забирают в армию, либо всеми правдами и неправдами уезжает в Европу, в Штаты и спокойно продолжает обучением там. Тем более уже начиная примерно с четвертого курса достаточно активно идет отбор перспективных студентов, которых приглашают для продолжения учебы за рубежом. И общество теряет нужных специалистов по одной причине – у студента нет возможности продолжать учебу, потому что это либо дорого стоит, а бесплатных мест нет, либо ему надо на что-то жить, а очная учеба в аспирантуре несовместима с работой.

– Вы предлагаете предоставить таким молодым людям отсрочку до 27 лет, то есть, по сути, освободить их от прохождения срочной службы?

– Не совсем так. Как минимум мы говорим о том, что если студент хочет продолжать учебу, а поступил только на заочное отделение аспирантуры, то не надо его брать в армию, пусть он спокойно отучится, станет специалистом, защитится. Допустим, это три года, – пока он учится, защищается, не надо его брать в армию. Потому что иначе мы своими руками отправляем его куда-нибудь в Европу, чтобы он там учился.

– В обращении к Шойгу вы указываете на то, что красный диплом не дает никаких преимуществ. Получается, что если вашу инициативу одобрят, то за хорошую учебу студентов будут поощрять освобождением от службы?

– Мы не говорим про всех студентов, не говорим, что студент, получивший красный диплом, автоматически освобождается от всего. Там может и должно быть большое количество технических уточнений. Во-первых, тот студент, который продолжил обучение. Возможно, речь не обо всех специальностях, не обо всех вузах, я делаю акцент на технических – технические специалисты нам очень нужны. Условный маркетолог – это несколько другая весовая категория. Мы просто поднимаем дискуссию. И второй важный момент – поступление молодого специалиста, который учится заочно, на работу на те предприятия, которые стратегически важны для страны. Если он физик-атомщик и поступает на соответствующее предприятие, зачем ему в армию? И он продолжает при этом учиться. Пусть он учится, работает, повышает свою квалификацию, и пока он будет учиться, у него эта отсрочка и будет действовать.

– И получается, что его право на выезд за границу ограничивается на время, пока действует отсрочка?

– Конечно! Мы ни в коем случае не говорим об ограничении права на выезд для всех выпускников, всех отличников, всех технарей. Это нарушение прав человека. Это добровольно: если он пользуется правом на подобную отсрочку для продолжения учебы, работая при этом на предприятии, принося пользу стране, то при этом мы можем говорить о том, что у него может быть ограничение [на выезд] на тот срок, пока у него действует отсрочка.

– В обращении к Шойгу вы ссылаетесь на то, что за последние четыре года резко выросли показатели по эмиграции из России.

– По молодежи, по талантливой молодежи.

– Вы считаете, что молодые люди из России уезжают только потому, что им грозит служба в армии?

– Нет, конечно. Это один из факторов. Для какой-то категории уезжающих это важный фактор, для какой-то – абсолютно несущественный. Многие уезжают, чтобы более полно раскрыть свой потенциал за пределами страны. Кто-то уезжает, будучи приглашенным, для продолжения учебы, это достаточно большая группа. Второй момент, если мы говорим о доступности качественного образования на коммерческой основе, мы видим, что во многих европейских странах оно банально доступнее, чем у нас. То есть стоимость обучения в аспирантуре в Москве, я даже говорю о первой тройке вузов, и стоимость обучения в аспирантуре в той же Франции или Германии, даже если студент не воспользовался огромным количеством льготных программ, они просто несопоставимы. Там банально дешевле.

– Вы считаете, что, если ваша инициатива будет принята, это сможет изменить ситуацию с эмиграцией?

– Это может убрать один из факторов, который способствует наращиванию эмиграции среди молодых специалистов.

– Но проблему с образованием это все равно не решит.

– Нет, это не решит проблему с доступностью качественного образования. Количество бюджетных мест весьма ограниченно. А стоимость обучения в коммерческих отделениях аспирантуры, магистратуры, если говорить о признанных лидерах этой сферы, была бы высока даже для европейца, а для российского гражданина она чрезвычайно высока. Я сравнивал данные по Сорбонне во Франции, по Германии, по Испании – это три наиболее популярные страны среди наших отъезжающих молодых специалистов, – и смотрим то же самое здесь в Москве либо в Питере, и мы понимаем, что у нас это очень дорого. Талантливого, с отличием закончившего, возможно, пригласят на очную аспирантуру, только не факт, что он сможет себе это позволить.

– А почему вы предлагаете отсрочку от армии взамен выезда за границу, вместо того чтобы бороться, например, с тем, что в России качественное образование доступно далеко не всем?

– А это параллельные процессы. У нас на повестке дня вопросы качества образования. Мы пока даже не давали информацию о сборе подобных материалов, но к нам уже приходят материалы из регионов, от которых просто волосы дыбом становятся. Мы смотрим, что происходит в некоторых российских вузах, и это очень неприятно удивляет. Жалко студентов, жалко преподавателей!

– Вы получили ответ от Шойгу?

– Обращение мы направили сегодня, и в установленном порядке ответ мы получим в течение 30 дней.