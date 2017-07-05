Приговоренные лечиться. Эфир в 18:05

Ежегодно российские суды выносят тысячи решений о применении к обвиняемым принудительных мер медицинского характера. И если пять лет назад было вынесено 5 832 таких решения, то в 2016 году - уже 8 752 подсудимых были объявлены невменяемыми и отправлены на принудительное лечение.

"Как минимум десять лет психиатрия испытывает давление со стороны государства, пытающегося использовать науку для облегчения преследования политических оппонентов",- отмечено в докладе Международной правозащитной группы "Агора". Можно ли и каким образом положить конец подобному явлению?

В студии Радио Свобода - адвокат Дмитрий Динзе. На видеосвязи: юрист Роман Сукачев и правовой аналитик Международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов. Эфир в 18:05.