Минюст России отказался пересматривать "закон Димы Яковлева"

Вступившее 4 июля в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое признало "закон Димы Яковлева" дискриминационным, не означает необходимость его пересмотра, заявили в Министерстве юстиции России.

"Закон Димы Яковлева" был принят в России в 2013 году. Он запрещает усыновление российских сирот гражданами США. В январе 2017 года ЕСПЧ принял решение по иску 45 граждан США, признав закон дискриминационным. Суд также обязал Россию выплатить истцам по три тысячи евро, а также компенсировать затраты и издержки на сумму в 600 долларов США из-за нарушений статьи о запрете дискриминации во взаимодействии со статьей о праве на уважение частной и семейной жизни.

"Закон Димы Яковлева", названный так в память о погибшем в США усыновленном российском мальчике, был разработан в ответ на принятый в США так называемый "акт Магнитского", который вводит визовые и финансовые санкции против россиян, причастных – по мнению Вашингтона – к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

