В Петербурге умер писатель Даниил Гранин

В Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "Интерфакс".

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Воевал в дивизии народного ополчения, затем в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков. После войны работал в "Ленэнерго", был членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета".

Писатель начал публиковаться в 1949 году. Основная тема его произведений – развитие научно-технического творчества. Его романы "Искатели", "Иду нагрозу", "Зубр", эссе "Эта странная

жизнь" и "Страх", повести "Прекрасная Ута", "Сад камней", "Месяц вверх

ногами", "Дождь в чужом городе" прочитаны несколькими поколениями читателей. В XXI веке роман Гранина "Мой лейтенант" стал лауреатом

национальной литературной премии" Большая книга" (2012).

Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Даниила Гранина. Крупным событием общественной жизни стал выход "Блокадной книги" написанной совместно с Алесем Адамовичем. На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет. Впервые часть её была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале "Новый мир", в Ленинграде книга вышла в 1984 году после смены партийного руководства города.

Даниил Гранин неоднократно был участником передач Радио Свобода.