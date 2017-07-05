СБ ООН проведет экстренное заседание в ответ на запуск ракеты КНДР

Американская администрация подтвердила во вторник заявление Северной Кореи об испытании баллистической ракеты межконтинентальной дальности. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, "это наш подарок администрации Трампа к празднику День независимости". Белый дом пообещал задействовать весь комплекс средств для противодействия растущей угрозе.

По следам северокорейского испытания США и Южная Корея провели в среду у восточного побережья Корейского полуострова совместные учения, в ходе которых производились стрельбы баллистическим ракетами.

По утверждению Пхеньяна, ракета типа "Хвансон 14" в состоянии донести "тяжелый ядерный боеприпас" до континентальной части США. Как было отмечено, испытание прошли первые две ступени ракеты. Также подтвердилась устойчивость головной части ракеты к повышенным температурам и вибрациям при повторном входе в плотные слои атмосферы.

По просьбе Соединенных Штатов Совет Безопасности ООН соберется в среду днем на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию, складывающуюся вокруг Корейского полуострова в связи с ракетными пусками Северной Кореи. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в резких выражениях осудил ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна, идущую вразрез с многочисленными резолюциями Совета безопасности. Гутерреш также призвал северокорейское руководство воздерживаться от провокаций и полностью выполнять международные обязательства.