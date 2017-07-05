В Москве избиркомам "объясняют", что делать с оппозицией

Московские чиновники проводят закрытые встречи с председателями участковых избирательных комиссий, на которых рассказывают о необходимости противостоять оппозиции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как рассказали участники такой встречи с главой управы Строгино Виктором Коноваловым, чиновник сообщил, что оппозиция будет претендовать на все 16 мандатов в районе. Он призвал готовиться к "жесткому сражению" и предупредил о возможных провокациях со стороны оппозиционных кандидатов. "Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких "влево-вправо"", - заявил глава управы московского района Строгино.

Как отмечает Би-би-си, Коновалов – муниципальный служащий, которому по закону запрещено вести предвыборную агитацию.

Источники также рассказали о встрече, прошедшей в бюджетном учреждении в районе Фили-Давыдково. Директор центра социального обслуживания Лариса Карпова пригласила пенсионеров и рассказывала им о том, что центр работает благодаря партии "Единая Россия". При этом Карпова, будучи действующим депутатом от "Единой России", собирается переизбираться на предстоящих выборах.

10 сентября – в единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах.

Свои депутаты в муниципальных собраниях необходимы политическим партиям для выдвижения кандидатов в мэры Москвы на выборах 2018 года.