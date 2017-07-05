В Петербурге демонтировали памятную доску адмиралу Колчаку

В Санкт-Петербурге демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку. В январе суд удовлетворил жалобу активистов прокремлевского движения "Суть времени" Сергея Кургиняна, признав установку доски незаконной, и потребовал от властей города снять ее. Установку доски ранее утвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Доска памяти военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Через несколько дней неизвестные облили ее краской. В октябре активисты Российского социалистического движения разместили на доме, где жил Колчак, альтернативную доску с надписью: "В этом доме жил Колчак А. В. – военный преступник и палач".

Колчак – полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность продолжить карьеру в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке, расстрелян в 1920 году. Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен.