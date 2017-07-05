Красноярск: суд оставил без изменения предписание Развозжаеву

Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию Леонида Развозжаева на отмену надзорного предписания, по условиям которого ему в течение двух лет запрещено посещение мест проведения "массовых и иных мероприятий".

Суд оставил надзорное предписание без изменений, поскольку администрация красноярской ИК-31 считает Развозжаева злостным нарушителем порядка отбывания наказания: якобы он хранил бритвенное лезвие и стержень от шариковой ручки зеленого цвета. Суд также решил не уточнять какие мероприятия все же считаются "массовыми и иными".

По мнению защиты оппозиционера, предписание практически запрещает Развозжаеву выходить из дома, поскольку надзорные органы могут расценить как массовое мероприятие и ожидание на остановке общественного транспорта. Также ему невозможно посещать родительские собрания в школе дочери, утренники. Предписание ограничивает и его возможность трудоустройства, о чем было особо отмечено в апелляции. Защита уверена, такое предписание нарушает статьи 8,9,10 и 11 Европейской Конвенции по правам человека.

На суд не явились ответчики — представители исправительного учреждения Красноярска, где Развозжаев отбывал наказание. Корреспонденту "Радио Свобода" судья запретил присутствовать на процессе.

Сам Леонид Развозжаев в разговоре с корреспондентом РС отметил, что такое решение суда было ожидаемо, но он все же намерен обжаловать надзорное предписание в вышестоящих инстанциях. Совместно с юристами он подготовил иски к ФСИН России и Красноярского края за нарушение его прав во время отбывания наказания и неоказания ему необходимой медицинской помощи, в результате чего его здоровье сильно ухудшилось и теперь необходимо оперативное вмешательство.

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный по так называемому "Болотному делу", вышел на свободу 7 апреля 2017 года. Он был приговорен к четырем с половиной годам колонии.