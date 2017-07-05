Адвокат Соколовского требует отменить приговор

Свердловский областной суд начал рассматривать апелляцию на приговор "ловцу покемонов" – блогеру Руслану Соколовскому. Ранее его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих. Адвокат Соколовского настаивает на отмене вердикта. Он требует исключить из текста приговора пункт, в котором говорится об отрицании его подзащитным бога и пророка. Сам Соколовский расчитывает только на сокращение срока. Прокурор считает, что наказание надо оставить в силе. Сразу после завершения прений судья объявила перерыв на два дня. Решение по апелляции вынесут 7 июля. Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Обвинения в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи он отвергает. Правозащитный центр "Мемориал" признал Соколовского политическим заключенным.