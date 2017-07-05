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Уничтожен ли Медведев? Эфир в 19:05

Путин и Медведев в Кремле на приеме в честь дня России. 12 июня 2017 года

Дмитрий Медведев продлевает запрет на ввоз западного продовольствия. Он также демонстрирует бурную партийную активность. Верны ли заключения отдельных российских политологов, что "Навальный уничтожил Медведева"? Политолог Глеб Павловский и экономист Андрей Нечаев о действиях премьера РФ накануне освобождения из заключения Алексея Навального. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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