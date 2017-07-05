Уничтожен ли Медведев? Эфир в 19:05

Дмитрий Медведев продлевает запрет на ввоз западного продовольствия. Он также демонстрирует бурную партийную активность. Верны ли заключения отдельных российских политологов, что "Навальный уничтожил Медведева"? Политолог Глеб Павловский и экономист Андрей Нечаев о действиях премьера РФ накануне освобождения из заключения Алексея Навального. Ведущая Елена Рыковцева

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