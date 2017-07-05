Полиция Новосибирска ищет бомбу в штабе Навального

Полиция Новосибирска проверяет сообщение о заминировании предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. На место прибыли специалисты-взрывотехники с собаками и полицейские. К зданию приехали автозаки и машины пожарных. Известно о задержании двух волонтеров штаба и одного прохожего.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Штабель, полиция также перекрыла движение в центре Новосибирска, из-за чего в городе возникли пробки. Рано утром правоохранительные органы блокировали подъезды к офису штаба Навального. Волонтеры вывозили оттуда газеты в поддержку политика. Их должны были распространить по всей Сибири и Дальнему Востоку.

Позже полицейские взломали дверь штаба. Часть тиража в 250 тысяч экземпляров изъяли сотрудники центра "Э". Они заявили, что проводят проверку по заявлению о хранении незаконной агитации в помещении штаба. В штабе утверждают, что ордера на обыск полицейские при этом не предъявили.