В Новосибирске полиция заблокировала штаб Навального

В Новосибирске с пяти утра сотрудники ДПС и центра по противодействию экстремизму блокировали подъезды к офису регионального отделения предвыборного штаба Алексея Навального и пытаются проникнуть внутрь помещения. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Штабель.

Как рассказал координатор регионального штаба Сергей Бойко, накануне вечером в штаб привезли 250 тысяч газет за Навального, которые должны быть распространены по всей Сибири и Дальнему Востоку, а также баннеры за отставку губернатора Владимира Городецкого. Чтобы распределить поступившие материалы, волонтеры задержались на ночь в офисе, расположенном в обычном жилом доме. Рано утром, когда они начали вывозить газеты, к дому подъехали четыре экипажа дорожно-патрульной службы и заблокировали выезд.

Чтобы спасти газеты, часть тиража волонтеры выкидывали из окон с черного хода, в итоге к семи утра половину газет они все же успели вывезти. Никаких документов или ордеров на обыск сотрудники полиции не предъявили, хотя пытались получить ключи от офиса "для проведения обыска".

Сергей Бойко связывает действия полиции с его выдвижением в качестве кандидата на довыборах депутата Законодательного собрания, которые назначены на сентябрь. По его словам, больше всего он опасается за собранные для его выдвижения подписи. 500 подписей собирали неделю, в офисе лежат папки с личными данными людей, и потерять их просто нельзя, сказал Бойко. Он отметил, что без ордера они никого в офис не пустят.

Сотрудники МВД под протокол уже изъяли часть газет за Навального, которые еще в типографии были замаскированы под агитационные материалы "Единой России". Обыска в офисе пока не проводилось, сотрудники штаба дежурят на улице.