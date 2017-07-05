В Москве задержан националист Юрий Горский

В Москве задержан член координационного совета "Новой оппозиции", националист Юрий Горский. Об этом он сам сообщил телеканалу "Дождь". По его словам, задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности. Они везут активиста на допрос в качестве подозреваемого по делу о "публичных призывах к экстремистской деятельности".

Причиной уголовного дела стало то, что на организованном Горским шествии "Русский Первомай" в 2017 году националисты скандировали: "Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь" и "5.11.17 революция". После этой акции Горского арестовали на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга и неповиновении полицейскому.

Накануне Россию покинул националист Вячеслав Мальцев. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "о создании экстремистского сообщества". В чем именно обвиняют активиста, пока неизвестно.