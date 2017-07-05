"Только США дают нам гарантии"

Перспективы присутствия в Восточной Европе войск США и создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Европе – две главные темы начинающегося визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Перед открытием саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, который пройдет 7–8 июля, Трамп 6 июля в Варшаве выступит на саммите "Инициативы трех морей", куда входят 12 государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями.

В Варшаве Дональду Трампу предстоит общение с польским президентом Анджеем Дудой, а также с лидерами Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словении, Хорватии и Австрии. Президент США, как пишут американские СМИ, хочет использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. В частности, США планируют сделать максимально простыми для американских компаний поставки сжиженного природного газа в Европу.

По словам Анджея Дуды, во время личной встречи они с Трампом будут обсуждать систему противоракетной обороны НАТО в Восточной Европе и будущее возможное расширение присутствия сухопутных войск США в Польше, считающейся одной из самых верных союзниц Вашингтона в Европе. О важности визита президента Соединенных Штатов в Варшаву говорит польский политический аналитик Ярослав Гузы:

Когда Польша думает о гарантиях собственной безопасности, то США – единственная страна, которая может такие гарантии предоставить

– Отношения с США для Варшавы крайне важны, прежде всего – в области обороны. Когда Польша думает о гарантиях собственной безопасности и безопасности всего региона, то США – единственная страна, которая может такие гарантии предоставить. Наше членство в Европейском союзе приносит много выгод в сфере экономики, обеспечивает определенную политическую стабильность, но твердые гарантии безопасности – это НАТО. А НАТО – это США. Это их антиядерный зонтик над Европой и военное присутствие в последнее время на восточных рубежах НАТО – в Польше, балтийских странах и других государствах региона.

– Критики дальнейшего серьезного укрепления польско-американского союза говорят, что таким образом Польша может оказаться между двух огней: с одной стороны, попадет в еще большую немилость к России, а с другой – рискует получить в ЕС статус страны, которая через голову Брюсселя договаривается с Вашингтоном. Оправданы ли такие опасения?

– Если говорить о России, то Польша в политическом смысле находится сейчас в удобной ситуации. И, что парадоксально, благодаря самой России! Ведь Кремль действует очень агрессивно по отношению к своим соседям, независимо от того, какую политику осуществляет Варшава. Мы с Москвой сотрудничаем более 25 лет, но, независимо от этого всего, Россия, после того, как там пришел к власти Владимир Путин, проводит империалистическую политику, так хорошо известную полякам по истории. Что бы Польша ни делала, как бы ни старалась наша дипломатия, Россия по-прежнему занимается реализацией этой политики, не обращая внимания на такие страны, как Польша.

Россия вспомнила о правилах игры, принятых в XIX столетии

Кстати, эта проблема существовала ранее по обеим сторонам нашей границы – я говорю о странах, имеющих имперские традиции. Но Германия от таких взглядов отказалась. Она стала мощным игроком в Евросоюзе, но ее шаги никак не переходят в агрессию. Стабильность после Второй мировой войны настолько крепка, что говорить можно разве что об угрозах, проистекающих из борьбы за экономические позиции в Европе, за лидерство даже в дружеских отношениях. Но Россия вспомнила о правилах игры, принятых в XIX столетии, – об обычной военной агрессии. Грузия, Украина – это ведь попытки изменить границы, установленные еще в СССР. То есть можно сказать, что российская политика предоставляет Польше большое количество аргументов для того, чтобы проводить такой курс, какого Варшава и придерживается сейчас, особенно в отношениях с Вашингтоном. И здесь и Западная Европа не может иметь к нам претензий. Она не может заменить США, несмотря на всевозможные идеи европейского сотрудничества в области обороны. Даже если мы решим увеличить свои расходы на оборону, чего требуют, кстати, и США, – твердых гарантий безопасности со стороны Западной Европы нет. Решения последних саммитов НАТО показали, что надежный гарант стабильности в Европе – это Америка. Так что Берлин и Париж должны с нами согласиться, независимо от того, насколько сложными являются их личные отношения с администрацией Дональда Трампа.

​– На что на самом деле может рассчитывать Варшава в том, что касается укрепления американского военного присутствия на польской территории? Пока что американские военные находятся здесь по так называемому ротационному принципу – есть ли шанс на постоянные базы?

– Первый шаг уже сделан – батальоны армий стран Североатлантического союза размещены на восточных рубежах НАТО. Кроме того, еще во время президентства Барака Обамы американцы приняли решение о своем собственном присутствии здесь, в виде бронетанковой бригады. На самом деле поменять ротационное присутствие на постоянное не так сложно – об этом говорят и в США. Это выгодно даже с экономической точки зрения. А риска, связанного с ухудшением отношений с Россией, здесь нет. Какая разница – ротационное или постоянное присутствие? Его цель – отпугнуть потенциального агрессора, постоянное присутствие здесь более эффективно. А политическая польза для восточных стран союза НАТО очень велика, если говорить о понимании сути предоставления гарантий безопасности. Кроме того, уже упомянутая экономическая выгода является дополнительным плюсом для Конгресса США, который формирует бюджет своей страны, чтобы подумать над таким решением.

Именно в результате агрессивной политики Путина россияне видят войска США и других стран у своих границ

Но самое важное – это тенденции, которые изменились после агрессии на Украине, еще во время Обамы. Несмотря на многие опасения, и нынешняя американская администрация смотрит на вещи так же. США в военном смысле вернулись в Европу. Более того, вернулись не только в традиционные места своей дислокации, такие как базы в Германии, но и в страны, которые были когда-то за железным занавесом, у границ России. Это фундаментальная разница! Если задуматься о том, какую цену платит Россия за имперскую политику Путина, то понятно, что речь идет о геостратегических потерях. Нельзя уже придерживаться одностороннего обязательства о нерасширении военных структур НАТО в Восточной Европе! Именно в результате агрессивной политики Путина россияне видят войска США и других стран у своих границ, и предназначение этих войск – отпугивать агрессора. Так что появление постоянных военных баз США в Польше возможно. Также добавлю, что современная война – сложный механизм. Военные силы сегодня располагаются не у самых границ, чтобы не стать легкой целью атаки. Скорее речь идет о расширении возможностей тыла. Если здесь расквартирована бронетанковая бригада, то есть также и центры связи и транспорта, логистики, командные пункты. Россияне хорошо об этом знают, ведь, если говорить о военной сфере, они до сих пор остаются профессионалами. Жаль только, что свои знания и навыки они используют так безответственно.

​– Нельзя не обратить внимания на мнение польской оппозиции, которая заявляет, что правящая нынче в Польше партия "Право и справедливость" намерена сделать из визита американского президента "митинг в свою поддержку". Ведь известно, что Дональда Трампа не везде встречают горячо. А в Польше, традиционно симпатизирующей США, теплый прием гарантирован? Это ведь выгодно и самому Вашингтону?

– Да. Здесь есть важность и для двусторонних отношений, и международный аспект, ведь Дональд Трамп, посещая Варшаву, также встречается здесь с лидерами многих стран Центральной и Восточной Европы в рамках саммита "Инициативы трех морей". Сегодня страны, которые, по мнению Берлина и Парижа, должны были бы оставаться "отдаленными провинциями" в Европейском союзе, вдруг становятся важными с точки зрения такой супердержавы, как США. Из-за России и Украины государства Центральной и Восточной Европы вернулись на свое законное место – чрезвычайно важное с точки зрения геополитики. Некоторое время казалось, что этот "провинциальный" статус – это то, что мы якобы и заслуживали. Но со времен окончания холодной войны, когда наш регион перестал быть местом соперничества супердержав, двух военно-политических блоков, многое опять изменилось.

Некоторое время казалось, что "провинциальный" статус – это то, что мы якобы и заслуживали

Сейчас Россия вновь стала катализатором этих процессов – и того, что мы вновь обрели важность с точки зрения глобальной мировой политики. Как я считаю, геостратегическое мышление в Западной Европе до сих пор пребывает на застарелом уровне – поскольку мы все еще слышим мнения, согласно которым наши лидеры должны оставаться в роли просителей, которые ездят в Брюссель, Берлин и Париж решать "свои вопросы" в соответствии с интересами Западной Европы. Если новая американская администрация это понимает, то ее мнение придает дополнительный политический вес странам ЦВЕ, из-за своей крайне трагической истории только теперь становящимся полноправными игроками и получающим шанс на свободное развитие и достаток, – указывает политолог Ярослав Гузы.