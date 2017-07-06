Опрос социологов: за год популярность "Единой России" выросла

Число россиян, готовых на выборах проголосовать за "Единую Россию", за год вырос на 8 процентов. Согласно данным июньского опроса "Левада-центра", об этом заявили 63 процента респондентов, год назад таковых было 55 процентов.

Рейтинги всех остальных партий снизились либо остались без изменений, отмечают эксперты, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

Небольшой рост популярности "Единой России" за год- с 45 до 47 процентов - зафиксировал и опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным Фонда "Общественное мнение", рейтинг "Единой России" вырос с 46 до 49 процентов.

Опрос проводился с 23 по 26 июня в 48 регионах. Его участников попросили ответить на вопрос о том, за представителей какой партии они бы отдали голоса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.

Согласно исследованию "Левада-центра", опубликованному накануне, две трети россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после выборов 2018 года.