Треть россиян высказалась за ужесточение внутренней политики

Треть россиян считают, что будущий президент России должен проводить более жесткую, чем сейчас, линию во внутренней политике. Более 40 процентов респондентов устраивает нынешний курс и лишь 12 процентов считают необходимой либерализацию внутренней политики. Об этом сообщают "Ведомости"со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

19 процентов опрошенных выступили за усиление противостояния Западу во внешней политике, а более половины высказались за сохранение существующего подхода. Снижение конфронтации поддерживают 13 процентов респондентов, отмечают социологи.

При этом примерно две трети россиян — 66 процентов — хотели бы видеть на посту президента после выборов 2018 года Владимира Путина, 18 процентов— другого человека.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. От прямого ответа о своем персональном участии в выборах Путин уклоняется.