Посольская дача

Изо всех кремлевских и мидовских утюгов – от Пескова до Рябкова и далее по списку – несется одно и то же в адрес американских властей: "Отдайте нашу дипломатическую дачу в Мэриленде, а то у нас терпение кончается!" Интересно, а чего они так в дачу-то эту вцепились? Дело принципа? Нет, не все так просто, мне кажется...

Когда показывали стремительную предновогоднюю эвакуацию 35 специалистов российского посольства, объявленных администрацией Обамы нежелательными персонами, внимание привлекла длинная колонна черных фургонов с тонированными стеклами. Вот что такое можно было хранить на дипломатической даче, что эту собственность пришлось вывозить в целой колонне затонированных фургонов? Следом появились сообщения о прибытии и затем непрерывном пребывании поблизости от американского атлантического побережья (по стечению обстоятельств, недалеко от конфискованной мэрилендской дачи российского посольства) разведывательного корабля российского ВМФ, того самого, про который Дональд Трамп еще высказывался в том духе, что, мол, не буду я его топить, пускай плавает. Потом последовал решительный отказ МИДа даже рассматривать предложенный людьми Трампа вариант, по которому дачу посольству вернут, но дипломатического иммунитета она иметь не будет, то есть попросту посольство не будет иметь права отказать американской полиции (и Министерству внутренней безопасности, спецслужбе по сути дела) в незамедлительном доступе на дачу. Что за странная дача такая, что вокруг нее столько суеты?

А странности никакой и нет, она как раз в фургонах с темными стеклами и уехала. Если внимательно почитать американскую прессу, то легко всплывает древняя, как мир разведки, тема: дачка эта непростая, а расположенная на холме поблизости и от штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде, и от радиоцентра АНБ на острове Кент. И с советских еще времен главным предназначением купленной в 1972 году дачи было не желание позволить поиграть в теннис работникам посольства, а обеспечить работой тех самых специалистов, что под дипломатическим прикрытием десятилетиями вели радиоразведку, пользуясь чудесными электронными штучками, которые прошлым декабрем пришлось спешно вывозить.

Просто достало американцев, как мне кажется. И когда в стиле питерской шпаны российские чекистские политики нахально влезли в святая святых американцев – их выборы, то терпение, судя по всему, и в самом деле кончилось, но в Вашингтоне. Там махнули рукой на нарушенные самой же Москвой дипломатические джентльменские договоренности (очевидно, в администрации Обамы решили: разбираться будет уже великий друг Путина Трамп!) – да и прихлопнули центр радиоразведки под самым боком у американских спецслужб.

Выпрашивать у объекта шпионажа разрешение и дальше свободно заниматься подслушиванием – ну, несолидно как-то

Теперь отношения, конечно, Трамп готов улучшать, но во вполне деловом стиле: вы проштрафились, вас на шалостях поймали, так что отдыхать мы вам мешать не будем, но под присмотром, потому как себе в убыток не торгуем. Если что, то полиция со спецслужбами шалости ваши радиоразведывательные будет нещадно пресекать. Ах, не хотите? Ну, была бы честь предложена! А то, что у вас в России на весь Северный флот для радиоразведки только два разведкорабля осталось, а четверть черноморских разведывательных сил геройски утонула у Босфора в столкновении со скотовозом – это, знаете ли, совсем не наша проблема!

Такая вот история, насколько можно судить, приключилась с "дачей" российского посольства в Мэриленде. И поднятый МИДом и Старой площадью шум – "отдайте нам обратно возможность свободно за вами шпионить, отдайте дачу, а то прямо терпежу нету!" – в такой ситуации сочувствия не вызывает. Выпрашивать у объекта шпионажа разрешение и дальше свободно заниматься подслушиванием – ну, несолидно как-то. Это уже ваша проблема, что не подготовились к возможности пресечения разведоперации.

Конечно, на возвращение псевдодачи Трамп просто так не согласится – это ведь почти то же самое, как если бы ФСБ попросило американское посольство перенести свой пост радиоразведки с крыши дома на Садовом кольце прямо в здание ГУМа напротив президентского 9-го корпуса в Кремле. Нет, ребята, слишком роскошно такой подарок бесплатно получать, вы с бизнесменом все-таки дело имеете!

Поэтому дачу для российского посольства придется подыскивать где-то подальше от главных американских баз – слишком поблизости не продадут больше, заработанная Кремлем в последние годы репутация не позволит. России нужно заняться в конце-то концов строительством разведывательных кораблей, раз уж так неймется. Вы же сами хотели до основания разрушить прогнивший старый мир, построенный на правиле держать слово – вот и добро пожаловать теперь в блистающий новый мир внешнеполитического дарвинизма! Приучайтесь жить с волками, которых сами же и приглашали.

Игорь Сутягин – лондонский военно-политический эксперт

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