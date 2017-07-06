В Вологде полиция обыскивает штаб Алексея Навального

В Вологде в штабе оппозиционера Алексея Навального проходит обыск. Об этом написал в твиттереруководитель предвыборной кампании оппозиционера Леонид Волков.

Из опубликованного Волковым рапорта следует, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму ищут материалы, содержащие "клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающих к грубым нарушениям общественного порядка", которые могут раздаваться сторонниками Навального на улицах Вологды и Череповца.

Координатор вологодского штаба Евгений Доможиров ведет трансляцию обыска на YouTube.

Ранее в четверг был заблокирован предвыборный штаб Алексея Навального в Москве. Сотрудники правоохранительных органов изымают материалы в преддверии анонсированного оппозиционерами "агитационного субботника". Накануне полиция провела обыск в штабе Навального в Новосибирске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Во вторник полиция обыскала штаб оппозиционера в Орле. У активистов искали экстремистские материалы.