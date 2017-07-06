В Москве заблокирован предвыборный штаб Навального

В Москве заблокирован предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального.Там проходят следственные действия. Об этом написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

По его словам, замки на двери спилены, сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который был оставлен в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен .На окнах штаба за ночь появились решетки, внутри отключен свет. Полиция по вызову не приехала.

По сообщениям активистов в твиттере, вся техника, агитационные материалы и вещи изъяты.

Вокруг штаба находятся около десяти сотрудников правоохранительных органов.

Накануне полиция провела обыск в предвыборном штабе Навального в Новосибирске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Во вторник полиция обыскала штаб оппозиционера в Орле. У активистов искали экстремистские материалы.