"Новороссия" не помогла

Генпрокуратура перешла в новое наступление на "экстремизм" в Интернете, предписав Роскомнадзору заблокировать сразу шесть сайтов "экстремистского и террористического характера".

На этот раз под удар попали сайты националистов - от радикальных до умеренных. Характерно, что на сайте Генпрокуратуры полного списка заблокированных ресурсов нет, и что вменяется в виду конкретно каждому из них - неясно. Но общее обоснование звучит зловеще:

установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии.

Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму.

Наибольшее внимание в Сети привлекла к себе блокировка ресурса "Спутник и Погром" (только недавно "Свобода" писала о нем в связи с участием его создателя Егора Просвирнина в московском Гик-Пикнике). Сайт этот, называющий себя ресурсом для "интеллектуальных националистов", прошел большой и сложный путь (от поддержки Навального в 2013 году до сбора средств для сепаратистов "ДНР" в 2014, от помощи Игорю Стрелкову создать "Комитет 25 января" - до разрыва с ним), однако практически всегда (кроме времен "русской весны") жестко критиковал Путина, обвиняя его в советизме и недостаточной преданности русскому национализму.

Сам "Спутник" был с одной стороны удивлен решению Генпрокуратуры, а с другой - не то чтобы удивлен ему очень сильно.

За всё это — за собрание уникального коллектива в почти 300 авторов, многие из которых имеют научные степени, за текст об открытии Сочинской Олимпиады, который был настолько хорош, что его украла ведущая Первого канала Ирада Зейналова, зачитав в прямом эфире (а затем публично признав это), за лучший в России дизайн, за большие и сложные тексты, которые больше не публикует никто, за свирепое отстаивание интересов русского народа, в том числе с оружием в руках, в том числе на поле боя, за пролитую кровь, пролитый пот и пролитые слезы Российская Федерация

нас наконец наградила

блокировкой нашего сайта по представлению Генпрокуратуры РФ.

Считаем, что через 10 лет этот случай будут изучать в школах на уроках про новейшую российскую историю.

Ресурс переезжает на новый адрес.

В Сети многие не любят "Спутник и Погром" и лично его создателя Егора Просвирнина, однако на сторону Генпрокуратуры поспешили встать только откровенно прокремлевские комментаторы.

Другие испытывают скорее злорадство.

Политота

Так и хочется спросить Просвирнина: "ну, что сынку, помог тебе твой белогвардеец Новороссии Путин"?

Третьи выражают солидарность с новой жертвой репрессий.

​Константин Крылов

РФ-ня заблокировала "Спутник и Погром". С формулировкой "установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название "Исламского государства" — прим. «Ленты.ру»), "Джабхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии".

Ну то есть товарищи обвиняют СиП в том, что сами делают на практике

le roi est mort

Как же они <надоели>. Мне 32, полжизни я живу, скажем так, взрослыми интересами (ну когда не поесть-поспать-поиграть-папа-мама, а деньги-вино-самореализация-женщины-искусство). И все эти 16 лет, всю мою сознательную жизнь всякая сволочь любых взглядов (для меня одних и тех же, на самом деле) только и делает, что пытается что-нибудь запретить. <...> Думаю, когда будет уже нечего запрещать, они запретят самих себя. Видимо, тогда и заживём.

Автор "Спутника" и по совместительству днровец Александр Жучковский возмущается, что Генпрокуратура не отделила агнцев от козлищ - заблокировов сайт Просвирнина вместе с проукраинскими ресурсами.

Видимо, в глазах властей РФ все русские националисты (особенно настроенные оппозиционно) солидаризировались с Украиной и украинскими националистами. Они (власти) предпочли не заметить, что большинство русских националистов поддержало присоединение Крыма и национально-освободительную борьбу на Донбассе, и продолжают поддерживать и сегодня (воюют в рядах ополчения, собирают гуманитарную помощь).

Но Украина тут, кажется, ни при чем, главный критерий - "за" или "против" Путина. А по этому критерию "СиП" и "Правый взгляд" в последнее время вполне совпадают с "Русским сектором" или "РуФабулой". Егор Просвирнин в интервью "Дождю" сказал:

Я думаю, что просто пошла подготовка к предвыборной кампании Путина, в рамках этой подготовки будут закатывать в асфальт всех — независимо от политической позиции. Важно, чтобы все было красиво забетонировано, заасфальтировано и посереди всего этого возвышался предвыборный штаб Путина.