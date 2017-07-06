Европарламент высказался за заморозку переговоров о приёме Турции в ЕС

Европарламент высказался за приостановку переговоров о приёме Турции в Евросоюз. Поводом для такого решения стала конституционная реформа в Турции, результатом которой станет усиление полномочий президента Реджепа Эрдогана. В руководстве ЕС считают, что Турция под руководством Эрдогана не соответствует демократическим критериям.

Анкара ведёт переговоры о членстве в Евросоюзе уже более десяти лет. Турецкий министр по европейским делам Омер Челик назвал решение Европарламента "ужасной ошибкой". В последние месяцы в отношениях Анкары и Брюсселя обозначился кризис: ЕС критикует Реджепа Эрдогана за репрессии против оппозиции и попытки сконцентрировать власть в своих руках.

На прошлой неделе власти Германии запретили президенту Эрдогану провести встречу с представителями турецкой диаспоры в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки". До этого в Германии запретили мероприятия с участием турецких политиков, которые собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В марте власти Нидерландов отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Дипломат планировал выступить на митинге перед представителями диаспоры. Голладские власти сочли, что акция представляет угрозу общественной безопасности.

Турция на фоне ухудшения отношений с ЕС угрожет расторгнуть соглашение о приёме беженцев, направляющихся в Европу. По договоренности между Брюсселем и Анкарой, все нелегальные мигранты, попавшие на острова Греции с турецкой территории, подлежат депортации в Турцию. После заключения этого соглашения в марте 2016 года поток беженцев в страны Европы сократился.