Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать соседние страны

Президент США Дональд Трамп призвал Россию «прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации».

Такое заявление он сделал во время транслировавшегося в прямом эфире выступления в Варшаве на площади Красиньских перед тысячами собравшихся. Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является «примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию».

Президент США заявил, что в Америке любят Польшу и польский народ. По его словам, Варшава стала символом приверженности безопасности в регионе. Трамп отметил, что сильная Польша — благословение для всей Европы, в то время как сильная Европа — благословение для всего мира.

Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и её соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии.

Говоря о польской истории, Трамп отметил, что на страну неоднократно нападали, но её народ остался непобеждённым. Американский лидер назвал поляков "символом стремления к свободе".

Тысячи варшавян приветствовали аплодисментами президента США Дональда Трампа, который выступил с обращением к полякам на площади Красиньских перед тем как покинуть саммит стран "Инициативы трех морей" в польской столице.

Дональд Трамп, обращаясь к полякам, говорил об истории этого народа и его свободолюбивых традициях, которые для американцев могли были примерами во время войны за независимость и борьбы за идеалы демократии в наше время. Дональд Трамп: "Шопен, святой Иоанн Павел II... Польша, это страна великих героев. Вы - народ, который знает цену того, что защищает."

Американский президент сказал также то, чего от него в Польше ожидали более всего, а именно подтвердил приверженность США статье 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО означачет нападение на весь союз.

История площади Красиньских тесно связана с Варшавским восстанием в августе 1944 года. На площади находился канализационный люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города. Сейчас здесь установлен памятник героям восстания.

В Варшаве сегодня проходит саммит стран так называемой "Инициативы трех морей". Эта группа объединяет свыше десятка стран, которые имеют выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Сотрудничество в сфере безопасности – это одна из главных тем переговоров Дональда Трампа в Варшаве. На фоне его визита Польша подписала с США соглашение о покупке ракет системы "Патриот". Эта система ПВО специально приспособлена для противостояния российским "Искандерам".