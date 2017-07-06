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Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать соседние страны

Дональд Трамп выступает на площади Красиньских в Варшаве у памятника участникам восстания в августе 1944 года

Президент США Дональд Трамп призвал Россию «прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации».

Такое заявление он сделал во время транслировавшегося в прямом эфире выступления в Варшаве на площади Красиньских перед тысячами собравшихся. Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является «примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию».

Дональд Трамп у памятника героям Варшавского восстания 1944 года
Дональд Трамп у памятника героям Варшавского восстания 1944 года

Президент США заявил, что в Америке любят Польшу и польский народ. По его словам, Варшава стала символом приверженности безопасности в регионе. Трамп отметил, что сильная Польша — благословение для всей Европы, в то время как сильная Европа — благословение для всего мира.

Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и её соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии.

Говоря о польской истории, Трамп отметил, что на страну неоднократно нападали, но её народ остался непобеждённым. Американский лидер назвал поляков "символом стремления к свободе".

Тысячи варшавян приветствовали аплодисментами президента США Дональда Трампа, который выступил с обращением к полякам на площади Красиньских перед тем как покинуть саммит стран "Инициативы трех морей" в польской столице.

Дональд Трамп, обращаясь к полякам, говорил об истории этого народа и его свободолюбивых традициях, которые для американцев могли были примерами во время войны за независимость и борьбы за идеалы демократии в наше время. Дональд Трамп: "Шопен, святой Иоанн Павел II... Польша, это страна великих героев. Вы - народ, который знает цену того, что защищает."

Американский президент сказал также то, чего от него в Польше ожидали более всего, а именно подтвердил приверженность США статье 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО означачет нападение на весь союз.

История площади Красиньских тесно связана с Варшавским восстанием в августе 1944 года. На площади находился канализационный люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города. Сейчас здесь установлен памятник героям восстания.

Президент США выступает на площади Красиньских у памятника героям Варшавского восстания
Президент США выступает на площади Красиньских у памятника героям Варшавского восстания

В Варшаве сегодня проходит саммит стран так называемой "Инициативы трех морей". Эта группа объединяет свыше десятка стран, которые имеют выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Сотрудничество в сфере безопасности – это одна из главных тем переговоров Дональда Трампа в Варшаве. На фоне его визита Польша подписала с США соглашение о покупке ракет системы "Патриот". Эта система ПВО специально приспособлена для противостояния российским "Искандерам".

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