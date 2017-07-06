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Общество

Мосгорсуд оставил под арестом экс-директора "Гоголь-центра"

Мосгорсуд оставил под арестом экс-директора "Гоголь-центра"
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Московский городской суд отставил под арестом бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств "Седьмой студии". Малобродского обвиняют в причастности к хищению 200 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на "развитие и популяризацию искусства". По этому делу проходят еще два человека: бывший бухгалтер организации Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин. Малобродский и Масляева находятся в следственном изоляторе, Итин – под домашним арестом. В поддержку обвиняемых ранее выступили члены Конгресса интеллигенции, а также руководители театров по всей России. Они считают "дело Седьмой студии" попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".

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