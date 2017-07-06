Путин как Навальный

Сетевую дискуссию о планах Путина на президентских выборах оживило вчерашнее сообщение РБК:

Наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах — это самовыдвижение. Такой вариант в Кремле рассматривается как приоритетный, рассказали источники РБК. <...>

Путин имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России», и поэтому логично, что президент пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от «Единой России» вряд ли негативно скажется на результате Путина, но, поскольку он позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» действительно является приоритетным, соглашается федеральный чиновник в беседе с РБК.

Oleg Kashin

Подписи хочет собирать.

Danila Sukharev

Наиболее вероятный итог сбора подписей -- соберёт.

Roman Moguchiy

Главное чтоб Минюст принял.

Евгений Сустигалов

От Левады пойдет.

Опрос Левада-центра, о котором идет речь в этом комментарии, был опубликован вчера – если верить его результатам, большинство россиян хотят видеть Путина на президентском посту.

Nikita Alexeev

"Левада-Центр" сделал очередной опрос народонаселения. Результат такой.

66 с чем-то процентов за то, чтобы Путин был президентом. За необходимость снижения конфронтации с Западом высказалось около 13%.

То есть, если верно понимаю, треть популяции не хочет больше видеть Путина, но примерно две трети от этой этой трети против него потому, что он слишком мягкотелый.

Поздравляю!

Комментаторы указывают на то, что на выборы намерен самостоятельно выдвигаться и основной оппонент Путина.

Кирилл Шулика

"Единая Россия" по большому счету голоса у Путина отнимет, а не прибавит. Я вообще думаю, что в нынешнем созыве Думы у партии лебединая песня, а после президентских выборов будет ее переформат. Хотя может и нет, учитывая, что такие динозавры нереформируемы совершенно.

Плюс, кстати, фактор Навального, который намерен идти самовыдвижением.

Kirill Rogov

РБК пишет, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ага, значит, - как Навальный.

Кампания Навального в то же время подвергается массированной атаке со стороны властей.

Victor Sonkin

А вот эти все наезды на штабы Навального и проч. — они не читали коммунистической литературы и не знают, чем это кончается, или, наоборот, читали и так приближают его победу, тем более что семнадцатый год?

​Ихлов Евгений

Все кандидаты начинают избирательную кампанию с созданием своих штабов и только фашисты - с разгрома чужих

​Irina Irina

Штабы, подписи, одежду и мотоцикл

Andrey Malgin

Важно понимать, что диктаторские режимы действуют не так. И это никакой не диктаторский режим. В сегодняшней России мы имеем дело с особым типом политического режима: с государством, управляемом бандитами. Поэтому и методы у них не диктаторские, а бандитские. Все имеющиеся "правоохранительные органы" поставлены на службу организованной преступной группировке, не признающей ни моральных, ни юридических, ни каких-либо еще ограничений. Верховного бандита можно переизбрать только на воровской сходке, но никак не на всеобщих выборах. Поэтому бандиты, конечно, страшно удивлены, что кто-то пытается готовиться к каким-то там "выборам". Это просто не умещается в их картине мира.

В то время как Путина сравнивают с Навальным, Навального, само собой, сравнивают с Путиным. В последние несколько дней с критикой оппозиционера выступили многие авторитетные комментаторы.

Владислав Иноземцев

С одной стороны, я вижу как Алексей – демонстрируя выдающиеся качества политика-популиста, сегодня столь востребованные – становится по сути единственной фигурой, позиционирующей себя как «оппонент №1» Владимира Путина. Однако я убежден, во-первых, в том, что при ставке на харизматичность и лозунговость ни у кого нет шансов победить нынешнего президента – самого опытного и умелого демагога, которого знала Россия за по-следнее столетие; во-вторых, в том, что создавая условия для противостояния двух «мачо», Алексей во многом задаёт новую парадигму российской политики, в которой умеренным и рациональным лидерам не остаётся места, а борьба за избирателя ведётся на сугубо эмоциональном уровне; в-третьих, в случае практически нереального успеха г-на Навального мы получим такого же лидера, как и в 1999 г.: не опирающегося на известную обществу команду индивидуалиста, единственным лозунгом которого является пусть и не «равноудалённость олигархов», а борьба с коррупцией (что во многом то же самое). Я не могу переубедить никого, что уверен, что нашёл своё новое «наше всё»; у меня нет никаких претензий к Алексею, но я просто не могу назвать его политиком своей мечты. Я, наверное, крайне несовременен, но таковым для меня остаётся скорее мягкий политик с глубокой приверженностью демократии и европейским ценностям – человек типа Михаила Горбачёва или Вацлава Гавела. <...>

Кроме того, что достойно отдельного абзаца, у меня есть полная уверенность в том, что Алексею Навальному не стать президентом ни в 2018-м, ни в 2024-м году. Поддерживая его, сторонники нынешнего лидера будут раз за разом девальвировать протест, оттягивая активистов от альтернативных лидеров и кампаний более низкого уровня. Когда через десять лет Алексей перестанет быть «подающим надежды», окажется, что среда недовольных «зачищена» приблизительно так же, как сегодня «зачищена» российская политическая элита.

Илья Пономарев

Думаю, коллеги-либералы, многие из которых занимаются бизнесом, должны понимать, что дать возможность Алексею Навальному сформировать "оппозиционную монополию" - означает не уменьшить, а многократно увеличить риск поражения. Нужна диверсификация, несколько колонн, которые будут бороться не друг с другом, а с общим врагом. Которым является не Владимир Владимирович Путин, а путинизм со всеми его лицами: олигархией, коррупцией, полицейским произволом, авторитаризмом, наконец – империализмом. Нельзя складывать яйца в одну корзину, повторяя, что выбора нет. Надо осознанно искать и помогать всем росткам оппозиционной деятельности, охватывая все большие слои населения с разными интересами.

Колонка Олега Кашина в New York Times, озаглавленная в переводе ИноСМИ "Станет ли Навальный новым Путиным", даже навлекла на него обвинения в политическом заказе.

Александр Морозов

Как появилась колонка Кашина о Навальном New York Times? В разделе Opinion там временами публикуются всякие министры разных полуавторитарных стран, руководители сомнительных корпораций. И занимаются размещением этих текстов - совершенно легально - крупные лоббистские фирмы, которые ведут правовую и коммуникационную поддержку разных иностранных интересов в США.

Крупнейшая американская лоббистская фирма Squire Patton Boggs представляет в США интересы Газпромбанка.

Один из главных персонажей "Он вам не Димон" - доверенное лицо Дмитрия Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления Газпромбанка.

Таким мне видится маршрут появления колонки Олега Кашина в NYT (газета ему не заказывала этот текст о Навальном).

Безусловно, Кашин по-хорошему обязан Медведеву и его людям, они вывезли его на реабилитацию в Израиль после избиения, а это было ведь покушение на убийство реально. И я тоже тогда считал, да и сейчас считаю, что "медведевские" тогда поступили правильно.

Тут непростой вопрос, который встает перед любым из нас, кто долго живет в этой системе координат: мы все кому-то обязаны в прошлом и трудно отказать. "Простите, давайте я напишу о чем угодно, но только не про это". Ну, а почему, собственно? (Если все как-то "закрышеваны" в такой системе. "Не мы такие, жизнь такая"...).

Эта версия, впрочем, мало кому показалась реалистичной.

Наталья Геворкян

Кому интересно, что такое op-ed в NYTimes. На мой взгляд, в случае с колонкой Oleg Kashin газета не сделала фактчекинг (например, по зарплатам ближнего круга Навального). Конспирология Александр Морозов по поводу появления колонки в NYT мне не близка. Кому интересно, могут написать напрямую в The New York Times и задать все вопросы.

Alexander Timofeevsky

Я не читал этой колонки, я не фанат Навального и не фанат Кашина, но конспирология Морозова ни в какие ворота, по-моему. Слишком серьезное обвинение, чтобы быть полностью бездоказательным. Вчуже неловко.

Критикам Навального отвечает ​Алексей Шабуров:

Я погляжу, тут пошла новая волна текстов о том, что кому-то не нравится политик Навальный. Он то ли новый Путин, то ли новый Ельцин - в общем, какой-то не такой, как нам мечталось.

А я вот вообще не понимаю, как политик может нравиться. По-моему, политик по определению нравиться не может, ибо политика - занятие такое, где хорошим людям места нет.

К политикам же надо относиться по функциональному принципу. Делает он что-то полезное в данный конкретный момент времени - значит, можно его поддерживать. Когда он это полезное делать перестанет - поддерживать не надо. А отдавать свое сердце политику за красивые глаза - путь вредный.

Ну вот и спросите себя: делает Навальный что-то полезное для вас и общества или нет. И от ответа танцуйте. А то, что власть его испортит, если он ее получит - это и дураку понятно. Власть еще никого лучше не сделала.

В Telegram тем временем перешли к обсуждению технических деталей предстоящей предвыборной кампании Путина.

ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА

Путинский режим интересен еще и тем, что, при желании, все можно объяснить коррупцией и желанием каких-то групп попилить бюджет. Например, идея о том, что Путин пойдет не от ЕР и ОНФ, а самовыдвижением - она к чему? Она к тому, что по всей стране экстренно и не считаясь с затратами будет создана уже третья (помимо ЕР и ОНФ) политическая структура «народных штабов» и всего такого прочего. И люди будут до боли знакомые, и делать всю работу будет госаппарат как обычно - но на создании ширмы «народности» озолотится множество неслучайных людей. При том что в практическом смысле Путин мог спокойно выдвигаться хоть от Ер, хоть от ОНФ, хоть от НДР - он получит столько процентов, сколько посчитает нужным и все сказки про желание отстраниться от падающего рейтинга ЕР нелепы.

Методичка

Такое решение сильно заставит волноваться региональные элиты, так или иначе включенные в "Единую Россию". Партия и без того уже давно является не самой притягательной политической структурой, но теперь появляется еще более важный аргумент – даже сам президент показательно ее стесняется и не хочет, чтобы ее антирейтинг отражался на его уровне поддержки.

Ну и, конечно, одним из главных тезисов кампании станет "Владимир Путин – отец всех россиян" (как и в 2000, и в 2004 – повторение пройденного), который выше таких политических условностей, как партии. Да и вообще выше политики, которая есть грязь, суета и манипуляции.

НЕЗЫГАРЬ

Выдвижение Путина от "Единой России" на президентских выборах маловероятно. Что следует из этого?

Во-первых, что не будет жесткой привязки кполитическому и избирательному календарю. Следовательно, есть еще время принять окончательное решение- идти на выборы или нет.

Во-вторых, самовыдвижение (если такое случится) - перехватывает политическую инициативу у партийного актива ЕР. Одно дело играть главную роль в пьесе, другое - быть на подхвате.

И тогда с предвыборной партийной трибуны спикер Володин не произнесет свою любимую формулу о Путине и России. Не услышим мы ни Медведева, ни Собянина, ни Шойгу как творцов истории нового срока.

В-третьих, состав актива избирательной кампании способен обновиться. Вряд ли существенно, но новые лица появятся. А кадровые лифты периода предвыборной кампании пока у нас одни из немногих по своей эффективности.

Но активного соучастия ЕР в формировании многочисленных списков доверенных лиц, списков активистов-общественников, видимо, не будет. Кампания теперь не ваша.

Правда, простых решений ждать не приходится. И,поверьте, актив ЕР до последнего дня будет бороться за право выдвижения. Не получится выдвижение, будут другие формы привязки к Президенту.#авторское_мнение

Alexander Kolyandr

Значит смена правительства и премьера. Ведь уволить главу партии, от которой ты идёшь на выборы некрасиво совсем.

Значит, выборы не президента от партии, а отца нации.

Значит, и план нового президента есть.

Возможный план нового президента цитирует Михаил Емельянов:

Гадание на кремлёвской жиже от Д. Запольского:

Владимир Путин на выборы не пойдет.

Преемником будет 45-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Выборы пройдут в день присоединения Крыма — 18 марта. Дюмин, как командующий Сил специальных операций России, получил за эту операцию звезду Героя России. Кстати, день Сил специальных операций России будет праздноваться 27 февраля, то есть в ходе избирательной кампании. Ну и 23 февраля не забываем. Вся избирательная кампания пройдет под брендом «защитник» и будет посвящена кандидату политических наук (его диссертация посвящена принципам деятельности «европейской восьмерки»), губернатору-хозяйственнику, генерал-лейтенанту Алексею Дюмину, 20 лет отслужившему в ФСО, ГРУ и Минобороны России (закончил службу заместителем министра обороны РФ). <...>

Не исключено, что на выборы президента пустят Алексея Навального, которого Дюмин победит во втором туре. Новый президент придет на 12 лет, и будет неплохо, если он победит честно. Так или иначе, будет какой-то яркий оппозиционер, близкий к Навальному… Высокая явка будет обеспечена (не менее 70%). Второй тур пройдет 1 апреля, Дюмин получит более 70%. <...>

Курс России будет европейским, и все «мракобесы» (Соловьевы, Киселевы и прочие) будут сданы в утиль.

Путин будет «отцом нации» наподобие китайского Дэн Сяопина (название должности придумают).

Дмитрий Анатольевич пойдет в «газовики» или председателем Конституционного суда.

Другие комментаторы, впрочем, уверены, что ни для ЕР, ни для Путина в ближайшее время ничего не изменится – и видят признак запланированной победы на выборах в том числе в новости о том, что президент протестировал отечественный лимузин.

Мышь в овощном

А что, есть какое-то значение, от кого и в какой форме Верховный выдвинится на выборы? Наполнять смыслами какими то сакральными все это надо? Типа у ЕР меньше членство в ГД стало после создания ОНФ?

Караульный

Путин уже покатался на лимузине "Кортеж", созданном для его инаугурации. И о своем будущем выдвижении проговорился (ли?) именно на "Кортеже"

Караульный

Еще раз для непонятливых (Баден-Баден, ау?) о выборах-2018

Сначала Путин отвечает на выбраный ИМ вопрос про проект "Кортеж".

А следом отвечает на выбраный им же вопрос про выборы.

1. Путин сказал, что получИТ первые машина проекта "Кортеж".

2. Что это случится в 2018 году

А теперь читаем "президентский лимузин проекта "Кортеж" ВПЕРВЫЕ будет показан на инаугурации президента в 2018 году".

Теперь поняли?

Реакция на новость о лимузине даже заставила пресс-секретаря Путина выступить с опровержением.

Kotsnews

Песков опроверг, что Путин ездил на лимузине из проекта "Кортеж". Сохранил, так сказать, интригу))

Oleg Kashin

Они издеваются:

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сообщения о тестировании лимузина главой государства являются преувеличением. По словам Пескова, Путин не ездил на новом автомобиле.

"Он трогался на нем, чуть-чуть проехался, но не ездил", — пояснил пресс-секретарь президента.

Издеваются и в комментариях:

Peter Ruzavin

смотрел, но не трогал

Zlata Nikolaeva

Не курил, мальчики рядом курили

leg Roldugin

А хороший был бы заголовок: "Путин тронулся". Да еще по информации Пескова. Молодцы.

Иван Давыдов

Он давно тронулся, сообщил Песков и заплакал.