Суд частично удовлетворил жалобу главы "Голоса-Поволжье"

Самарский районный суд частично удовлетворил жалобу главы некоммерческого фонда "Голос-Поволжье" Людмилы Кузьминой на постановление следователя, сообщается на ее странице в "Фейсбуке".

Следователь не прикрепил документов и доказательств, в котором говорилось о совершенном Кузьминой уголовном преступлении – неуплате налога на прибыль. Кузьмина уточнила, что теперь должно быть вынесено новое постановление, в котором не будет утверждаться, что она совершила уголовное преступление, – это даст ей право добиваться снятия с нее выплаты более двух миллионов рублей, которые в 2016 году обязал взыскать суд за "нанесенный вред государству неуплатой налогов на "прибыль".

Федеральная налоговая служба обвиняла Кузьмину в уклонении от уплаты налогов в 2010–2012 годах. Тогда правозащитники организовывали работу наблюдателей на выборах в регионах России на пожертвования американского Агентства по международному развитию (USAID). В ФНС заявили, что программа "Прозрачные выборы" выполнялась якобы в интересах США, а поэтому пожертвования USAID являются доходом правозащитников, с которого они должны были уплатить налоги.

Кузьмина считает, что ее преследуют, добиваясь закрытия ассоциации. Ранее по статье о неуплате налогов в отношении Кузьминой следователи возбуждали уголовное дело, которое было закрыто в сентябре прошлого года в связи с истечением срока давности.

