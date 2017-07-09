Церковная реституция. Эфир в 20:05

Вот уже несколько месяцев российское общество расколото по вопросу о том, передавать ли Исаакиевский собор РПЦ. Петербург протестует, решение откладывается. Имеет ли церковь право претендовать на все здания и предметы культа? Может ли она обеспечить их сохранность и равный доступ к ним всех граждан?

Гости программы - архитектурный критик Мария Элькина и действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Себенцов. Эфир в 20:05.