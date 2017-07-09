Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Археология

Церковная реституция. Эфир в 20:05

Передача Исаакиевского собора РПЦ - восстановление справедливости или рейдерский захват? Об этом - архитектурный критик Мария Элькина и государственный советник Андрей Себенцов

Вот уже несколько месяцев российское общество расколото по вопросу о том, передавать ли Исаакиевский собор РПЦ. Петербург протестует, решение откладывается. Имеет ли церковь право претендовать на все здания и предметы культа? Может ли она обеспечить их сохранность и равный доступ к ним всех граждан?

Гости программы - архитектурный критик Мария Элькина и действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Себенцов. Эфир в 20:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

    LIKE Подписаться

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG