Церковная реституция. Эфир в 20:05

Передача Исаакиевского собора РПЦ - восстановление справедливости или рейдерский захват? Об этом - архитектурный критик Мария Элькина и государственный советник Андрей Себенцов
Вот уже несколько месяцев российское общество расколото по вопросу о том, передавать ли Исаакиевский собор РПЦ. Петербург протестует, решение откладывается. Имеет ли церковь право претендовать на все здания и предметы культа? Может ли она обеспечить их сохранность и равный доступ к ним всех граждан?
Гости программы - архитектурный критик Мария Элькина и действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Себенцов. Эфир в 20:05.
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