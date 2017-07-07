В Перми задержан координатор штаба Навального Максим Жилин

В Перми задержан координатор местного штаба политика Алексея Навального Максим Жилин. Об этом сообщается в группе "Команда Навального — Пермь" "ВКонтакте".

Накануне сотрудники ДПС заблокировали автомобиль Жилина, в котором он вёз агитационные материалы в поддержку Навального. Среди полицейских оказался оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД Пермского края. Когда подъехавшие активисты штаба стали выгружать материалы из автомобиля Жилина, оперуполномоченный потребовал вернуть их, угрожая задержанием за неповиновение. Волонтеры отказались. После этого Жилина и активистов доставили в отделение, вынесли из автомобиля все коробки без понятых и протокола. Жилина и волонтеров задержали.

В четверг полиция провела "следственные мероприятия" в предвыборных штабах политика Алексея Навального в ряде городов России. Обыск, в частности, прошел в московском штабе оппозиционера, а также в Вологде, Астрахани и Чебоксарах. В среду полицейские обыскали штабы в Новосибирске и в Орле. Из штабов были изъяты агитационные материалы.

Сегодня Навальный выйдет на свободу после административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве. Его сторонники планируют в субботу и воскресенье провести во многих городах страны агитационные пикеты.