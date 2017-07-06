Астрахань: полиция обыскивает штаб Навального

Полиция проводит осмотр штаба Навального в Астрахани. Как сообщается на странице штаба во "ВКонтакте", поводом для обыска стали сообщения "о незаконной предвыборной агитации".

Сегодня по аналогичным причинам полиция провела обыски в штабах Навального в Москве и Вологде. Волонтеру московского штаба Александру Туровскому, которого при обыске избили сотрудники полиции, сделают срочную операцию на головном мозге.

В Калуге полицейские прибыли на склад логистической компании, где также находятся агитационные материалы Навального. В десятках городов, в том числе в Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты. Накануне прошли обыски в штабах оппозиционера в Новосибирске и Орле.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.

В настоящее время политик находится под административным арестом по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.

