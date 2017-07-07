Судьбу Мединского решают в Белгороде

В Белгородском университете рассматривают сегодня вопрос о том, лишать ли министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук.

Сам Мединский по сложившейся традиции на заседание не пришел.

Говоря о том, почему он не сможет лично присутствовать, министр пояснил, что улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС.

Ранее рассмотрение диссертации было фактически сорвано в Екатеринбурге и в МГУ.

Ivan Babitski

Скоро станет ясно, кто заседает в белгородском диссертационном совете: свободные люди или холопы...

Открытое голосование - хорошая вещь.

Сам Мединский изложил свое отношение к идее лишить его степени в статье в "Российской газете" (отклики на нее мы собрали здесь). Для некоторых его оппонентов сама эта статья стала лишним доказательством того, что министру в докторах наук не место. Со специальным заявлением выступило Вольное историческое общество.

Вольное историческое общество до последнего времени воздерживалось от оценок диссертации Владимира Мединского. <...>

Однако тот текст, с которым Владимир Мединский выступил в свою защиту на страницах «Российской Газеты», выходит далеко за пределы диссертационного скандала. Поскольку статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование «исторической политики», ее методологические основания не могут не беспокоить научное сообщество. Беспокойство это более чем оправдано в нашей стране, где вмешательство властей в историческую науку в прошлом нередко имело тяжелые разрушительные последствия.

Нет смысла останавливаться на том, что Владимир Мединский не умеет отличить летописца от исследователя, а научную гипотезу от безосновательной фантазии, или упрекать автора подобной статьи в том, что его обвинения в адрес оппонентов имеют откровенно политический характер. Нельзя при этом не заметить, что Владимир Мединский тщательно обходит все профессиональные претензии к его диссертации, связанные с неумением работать с источниками и научной литературой, демонстрируя тем самым свою беспомощность как ученого. Однако безответственно пропагандируемый им в статье взгляд на историю заслуживает самого серьезного осуждения.

«Идеи и мифы, овладевшие массами, ‒ пишет Мединский, ‒ исторически весомее любых колизеев и виадуков». С этим трудно не согласиться. Но лишь абсолютный дилетант может считать, что миф и научная интерпретация мифа одинаково мифологичны. Разумеется, историк не может выпрыгнуть из собственного времени, он задает источникам те вопросы, которые подсказывает ему современность, но отсюда не следует, что историческое знание радикально меняется с каждым поколением историков. Напротив, оно строится главным образом путем накопления знаний, так что новые поколения специалистов во многом опираются на труды предшественников — без такой преемственности немыслима история как наука.

Впрочем, для Владимира Мединского история и не является наукой. «Зажмурьте глаза, глубоко вдохните и признайтесь хотя бы сами себе, молча. Признайтесь: достоверного прошлого не существует». Это шокирующее утверждение мог бы позволить себе циничный постмодернист-эксцентрик. Но оно недопустимо для министра культуры, который пытается представить себя профессиональным историком и занимает пост председателя Военно-исторического общества. Чтобы быть последовательным, автор подобного высказывания должен добровольно отказаться от ученой степени и выйти из упомянутого Общества. <...>

Деятельность Мединского контрпродуктивна даже на том поле, которое ему самому кажется самым важным, а именно в сфере мобилизации «национального духа». Релятивизм подпитывает только фоменковщину, превращая все реальные исторические фигуры — Сталина и Столыпина, Грозного и Петра I — в персонажей интерактивного мультфильма (компьютерной игры). Так можно воспитывать болельщиков-фанатов, но никак не патриотов. Более того, заявления Мединского выбивают почву из-под ног у всех, кто борется против злонамеренного манипулирования историей: с его точки зрения, говорить о фальсификациях бессмысленно, поскольку разницы между фактом и его фальсификацией нет.

Статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени. Или немедленно самораспуститься.

В защитниках у Мединского, впрочем, недостатка нет!

Биение разума

Близится май 2018, а либералы и разного рода прихвостни западных организаций и правительств все никак не "завалят" нашего министра культуры, Владимира Мединского. Только он получил назначение на этот пост, как сразу пошла неприкрытая травля со всех сторон. "Элитам" было удобно жить размерено и делать что угодно за государственный счет, но эта лавочка закрылась, правительство решило, наконец, взять ситуацию в свои руки и заняться состоянием культуры в стране вплотную. Отсюда и множество разного рода недовольства

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