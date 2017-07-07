Siemens расследует поставки турбин в Крым в обход санкций

Немецкая компания Siemens создала рабочую группу, которая займется расследованием информации о поставке турбин для электростанции в аннексированный Россией Крым в обход санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

В заявлении немецкого концерна отмечается, что у них нет точных данных о поставках турбин в Крым. Однако Siemens серьезно относится к подобным сообщениям и признаёт, что любые попытки перенаправить на аннексированный полуостров приобретенное недавно оборудование являются нарушением контрактных обязательств.

В российской компании "Технопромэкспорт" заявили, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами.

О поставке турбин Siemens в Крым сообщило накануне агентство Reuters. Турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Теперь компании может грозить обвинение в нарушении санкций ЕС, которые запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.