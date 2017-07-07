"Стратегия-6" в Петербурге

В Петербурге ежемесячная акция по 6-м числам первоначально была связана с узниками "Болотного дела". Сегодня гражданские активисты говорят, что шаблон "Болотного дела" российская власть сделала универсальным, поскольку участникам массовых акций протеста весны и лета этого года предъявлены столь же безосновательные обвинения по той же "болотной" 318-й статье, а некоторые из них уже приговорены к реальным срокам лишения свободы. Всё это, вместе с массовыми незаконными задержаниями участников мирного протеста и последующими судами над ними по административным делам, позволяет говорить о начале массовых политических репрессий в России, уверены оппозиционеры.