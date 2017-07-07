Спутник и его погром

Сайт, купивший БТР донбасским сепаратистам, заблокирован Роскомнадзором
По требованию Генеральной прокуратуры РФ в России был заблокирован сайт националистического издания "Спутник и Погром": он оказался в списке сайтов, поддерживающих запрещенные в России организации "Правый сектор", "ИГ" и "Джебхат-ан-Нусра" и пропагандирующих идеи национальной и религиозной розни. В тот же список вошли "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие ресурсы. Редакция Спутник и Погром отмечает, что сайт заблокировали не за отдельные материалы, а по их совокупности:
Генпрокуратура не указывала конкретные статьи «Спутника и погрома», которые нарушают законодательство, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский: «Прокуратура потребовала блокировки ресурса за совокупность текстов, которые, по ее мнению, носят экстремистский характер». Фактически это означает, что редакция не может удалить какие-то конкретные тексты и быстро вывести сайт из реестра Роскомнадзора. Единственный вариант - добиваться отмены блокировки через суд, то есть оспорить само требование Генпрокуратуры.
У комментаторов популярна версия, что государство блюдет монополию на агитацию:
Роскомнадзор заблокировал "Спутник и погром"
Похоже, решили, что хватит самодеятельности - пропаганда расизма, национализма и шовинизма в РФ должна быть только государственной.
Для власти - вполне логично, раз она сама продвигает "русский национализм", конкуренты ей не нужны. Гитлеру не нужны Ремы и Штрассеры, а Сталину - Радеки и Троцкие.
Сайт "Спутник и погром" запрещён, поскольку мешал продвижению сайта "Путин и погром"
про блокировку Спутника и Погрома - в России есть большая фабричная пропаганда и есть маленькая крафтовая пропаганда.
фабричную варят в огромных цехах в Останкино
и продают через ТВ.
крафтовую варят на дому и продают через социальные сети.
у крафтовой пропаганды вкус как у фабричной, только ярче и насыщенней.
и упаковка красивей.
эффект от употребления одинаковый - в голове туман, как от опиума.
чувствуешь себя Übermensch,
хочется провести лето в Крыму
и сгореть в танке на Майдане.
причина блокировки проста - директору большой фабрики надоел крафт.
и его можно понять - хипстеры со спинерами воруют рецепты, путаются под ногами, галдят.
а, главное, делают вид, что их продукт чем-то отличается.
эра маленькой крафтовой пропаганды закончилось. теперь будет только фабричная. вкус у неё хуже, зато из каждого утюга и бесплатно.
Есть и теория, что блокировка может быть каким-то образом связана со скандалом, который разразился из-за приглашения Егора Просвирнина на фестиваль "Гик Пикник".
Можно относиться к Просвирнину по-разному. Но вот это вот - типа "попал в новости, попал в блокировку" - это неправильно. Это ситуационное решение, не имеющее ничего общего с борьбой с рознью или чем-то еще
Редакция сайта выступила с обращением:
«Спутник и Погром» доказал, что является не только сообществом русских интеллектуалов, но и людей дела, готовых отстаивать интересы русской нации на поле боя в самом буквальном смысле слова. Особенно мы гордимся главой нашего видеоотдела Андреем Никитиным, прорывавшимся с грузом гуманитарки через украинскую границу под минометным обстрелом.
За всё это — за собрание уникального коллектива в почти 300 авторов, многие из которых имеют научные степени, за текст об открытии Сочинской Олимпиады, который был настолько хорош, что его украла ведущая Первого канала Ирада Зейналова, зачитав в прямом эфире (а затем публично признав это), за лучший в России дизайн, за большие и сложные тексты, которые больше не публикует никто, за свирепое отстаивание интересов русского народа, в том числе с оружием в руках, в том числе на поле боя, за пролитую кровь, пролитый пот и пролитые слезы Российская Федерация
нас наконец наградила
блокировкой нашего сайта по представлению Генпрокуратуры РФ.
Считаем, что через 10 лет этот случай будут изучать в школах на уроках про новейшую российскую историю.
Читатели и авторы сайта возмущаются, а те, кто считал его фашистским, наслаждаются иронией ситуации и поминают Просвирнину кампанию по сбору денег на вооружение для сепаратистов Донбасса.
Заблокирован сайт "Спутник и погром", один из лучших среди качественных электронных СМИ России.
Потом этим же ртом власти будут говорить о "цыфровой экономике".
РФ-ня заблокировала "Спутник и Погром". С формулировкой "установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название "Исламского государства" — прим. «Ленты.ру»), "Джабхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии".
Ну то есть товарищи обвиняют СиП в том, что сами делают на практике (а кто у нас любит до дрожи Украину и муслей? рфушка и её руководство).
По поводу самого события - что ж. Будем теперь распечатки на углах расклеивать, ежели другого выхода нет.
Запрет стопроцентно русского патриотического ресурса "Спутник и погром" - это, увы, совершенно сомнительный, безрассудный, непродуманный и дикий шаг:(((
Утверждать, что "Спутник и погром" поддерживает украинских националистов, "Правый сектор" и ИГИЛ - это же бред!!!
Я даже не сомневаюсь, что запрет вскоре будет снят.
А ещё смешно, что на Украине "Спутник и Погром" беспрепятственно читать можно, а в России теперь уже нет.
Просвирнин накраудфандил БТР для борьбы с «Правым сектором», а теперь его блокируют за поддержку «Правого сектора».
Блин, главную краундфандиговую платформу закрывают, где же теперь на БТР собирать
И как теперь товарищи будут сотрудничать с кураторами из АП? Это же прямая антигосударственная деятельность получается?
Парадокс!
Вот так топишь-топишь за русский мир, покупаешь БТР для ДНР, вербуешь людей и отправляешь их на войну, а потом... Бац и вторая смена.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Такими темпами и Тину Гивиевну еще арестуют за растрату на Матч-ТВ.
Ужас что творится.
Сегодня просит войск в Донбасс,
А завтра Родину продаст
Сайт россиянских националистов "Спутник и погром" заблокирован в Россиянии. Теперь вы поняли, националисты, что вы [дураки]? И страна ваша тоже [дурацкая]
Читал у кого-то из антисоветских диссидентов, что в ГБ не любили инициативных. Придет такой "помощник" с улицы, мол, постучать на пользу Родине. А ему - "ты погуляй пока. Будет надо, мы тебя сами найдем".
"А нас-то за что?"
Вот так выгоняют из гестапо за жестокость
Другие комментаторы выступают за свободу слова, но и среди тех, кто отвергает блокировки, многие считают, что участие "СиП" в поставке вооружения в Донбасс не должно остаться безнаказанным.
Да, кстати, хочу сказать, что блокировка отвратительного сайта «Спутник и погром» — это очень-очень плохо
Можно по разному относится к Просвирнину и СиП, но вот чего я не поддерживаю, так это блокировок кого-либо. И ничем это в борьбе с разжиганием ненависти не поможет, только наоборот консолидирует и озлобит сторонников. В общем-то российские законы бессмысленные и беспощадные.
На "Спутнике и погроме" смешно пишут о том, что вот, мол, мы помогали повстанцам, а Российская Федерация нас наградила блокировкой. Как будто она могла вас наградить чем-то другим! Радуйтесь, что не из огнемета, как иных ваших "повстанцев".
Но в любом случае, блокировки - зло. Поэтому это как бы пост солидарности. Не каким-то там [сволочам] из так называемой прокуратуры решать, что читать русскому народу.
С унижением Просвирнина мы и так неплохо справляемся, без помощи государства российского, СПАСИБО.
Ныть, быть тупым дебилом и мамкиным нацистом не должно быть запрещено. Получать публичный ответ на это — тем более. Такая свобода слова.
Я против блокировок, хотя Просвирнин, его идеология и его окружение мне омерзительны.
П.С. Кстати, чем там закончилось расследование нелегальных поставок тяжёлого вооружения террористам на Донбассе?
Я против того, чтобы "Спутник и погром" закрывала Генпрокуратура РФ на тех основаниях, что она предъявила. Я за то, чтобы над "Спутником и погромом" был честный и объективный международный суд в рамках секции рассмотрения дел СМИ, участвовавших в пропаганде войны с Украиной. В ряду этих СМИ на первом месте должны быть гостелеканалы и только где-то там сбоку, на стодвадцатом ряду, и скорее даже для свидетельских показаний могут быть сайты вроде "СиП".
"Супчик и Попкорн" мне ни разу не жалко, они получили то, что заслужили. Егорке могу только посоветовать еще громче ныть "Путин, введи войска!" и собирать бабло в помощь путинской авантюре на Донбассе. За что боролись - на то и напоролись. Вообще я считаю, что каждому должно воздаваться по его вере. Например, неплохо бы сталинистов судить по сталинским законом. Арестовали коррупционера - а у него портрет Сталина в кабинете. Ну и все, и по полной программе, все как вы любите - в специальный лагерь для сталинистов на Колыме, где охранники-сталинисты будут обзывать их контрой и издеваться. И скажите мне, что это неправильно. Я вот вполне готов нести наказания за свои возможные преступления в соответствии со своими либеральными убеждениями.
Сразу уточню: в юридическом смысле я конечно же категорически против любых и всяких блокировок за слова. Я считаю, что наказывать можно и нужно только за действия или какие-то очевидные призывы, которые непосредственно ведут к действиям (например, если планируется какое-то насилие и так далее).
<...> Перефразируя известное выражение, можно сказать - не проси Путина ввести куда-то войска- возможно, он введет их прямо к тебе.
Я категорический противник блокировок в Интернете. Не только потому, что я за свободный Интернет, а еще и потому, что блокировки бессмысленны, зато они делают рекламу весьма противным ресурсам. "Спутник и погром" должен быть разблокирован, пусть меняет адрес или что угодно, но выходит в свет, он имеет на это право, только я вас прошу - не читайте эти глупости, несмотря на сделанную блокировками рекламу.
И вот интересно, что сайт для органов опаснее деятельности Просвирнина по сбору средств для ополченцев Донбасса, которые являются незаконными вооруженными формированиями, причем, непризнанными даже в России.
В связи с блокировкой о сайте действительно говорят и пишут больше, чем когда бы то ни было.
Создатель "Спутника и погрома" удостоился в том числе и упоминания на России 24.
В Telegram уже строят конспирологические версии.
После успешной кампании по продвижению в массы мессенджера "Телеграм" Роскомнадзор взялся за раскрутку информационного ресурса "Спутник и погром".
Раскрутка Генпрокуратурой "Спутника и погрома" происходит Дуров-style.
Движемся к политической реабилитации русского национализма и кандидату от националистов на выборах президента?
Посыпались предложения по поводу того, как можно было бы назвать сайт, который придет на смену заблокированному.
Объявление:
Вместо заблокированного в РФ сайта "Спутник и Погром" создается сайт "Скука и Дурдом".
(Администрация)
Есть четыре русских слова, понятных на Западе без перевода: спутник, погром, царь, тройка.
Поэтому новый вариант "Спутника и погрома" надо назвать "Тройка и царь".
Царь и перестройка.
главное не "горбачев и балалайка"
Можно "Балалайка и Калашников"
Сергей Шаргунов послал в Генеральную прокуратуру депутатский запрос по факту блокировки сайта.
Выступил в поддержку "Спутника и Погрома" и Владимир Жириновский:
«Нам бы хотелось, чтобы прокуратура и другие надзорные ведомства не переступали черту в стремлении заблокировать всю информацию, которая выделяет русских. Нужно отделять экстремизм, фашистские лозунги от исторической правды, которая не всегда была справедлива по отношению к русскому народу», – подчеркнул Владимир Жириновский.
Комментаторы проводят параллели с тем, как власти обращаются с оппозицией.
Спутник и Погром заблокировали в интернете.
Московский Штаб Навального заблокирован в оффлайне.
Ещё один заурядный день в правовой Росссии.
Онлайновую блокировку, впрочем, обойти намного проще.
Сорри, что вмешиваюсь в дискуссию. Но в чем смысл этой блокировки, если, по факту, ее обход ничего не стоит? Вот, что самое интересное. Все же это понимают. Может, в данном случае, просто ему пытаются придать статус независимой фигуры с помощью такого жеста, ибо обладая таким статусом он будет более эффективен, как пропагандист, заодно это придаст этой ничтожной персона определенный авторитет. Почетно же быть под таким, чисто формальным запретом.
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