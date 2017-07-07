ВС признал законным ограничение митингов на время ЧМ по футболу

Верховный суд России отклонил иск юриста Фонда по борьбе с коррупцией Александра Помазуева, который требовал отменить указ президента России Владимира Путина об ограничениях на проведение митингов во время проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Помазуев указал суду, что президент вышел за границы своей компетенции ограничивать конституционное право граждан на митинги и шествия. Представители президента в суде заявили, что глава государства вправе ограничивать порядок согласования публичных мероприятий. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что президент имеет право усиливать меры безопасности.

В мае Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проводиться только по согласованию с местными властями и ФСБ.

Полиция, ссылаясь на указ президента, регулярно задерживает активистов, проводящих одиночные пикеты.

