Суд сократил условный срок блогеру Соколовскому

Свердловский областной суд изменил приговор блогеру Руслану Соколовскому. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Cуд вышестоящей инстанции, рассмотрев апелляцию, заменил наказание на 2 года и 3 месяца лишения свободы условно. Суд посчитал недоказанным факт хранения Соколовским запрещенного к обороту в Российской Федерации устройства(ручку со скрытой камерой) и убрал из описательной части эпизода формулировку „хранение“ и снизил наказание за данное преступление и по совокупности преступлений. Комментируя решение суда, адвокат Алексей Бушмаков заявил, что он и его подзащитный намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы добиваться оправдания Руслана Соколовского и признания его невиновным.