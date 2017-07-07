Смольный: агитация за Навального оскорбляет чувства верующих

Власти Петроградского района Санкт-Петербурга отказали местному штабу Алексея Навального в проведении пикета на том основании, что агитационные кубы оппозиционного политика могут оскорбить чувства верующих. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Заявленное место пикета располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается верующими, в том числе детьми.Проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих, – говорится в ответе штабу Навального замглавы администрации Андрея Цибиногина. Отказали активистам и в проведении пикета вблизи транспортных магистралей, так как это может привести в дорожным происшествиям, отмечает издание.

В пятницу полицейские начали изымать материалы в поддержку Алексея Навального сразу в нескольких городах России — в Краснодаре, Уфе, Санкт-Петербурге, Туле, Саратове, Самаре и Казани. В штабе политика в Екатеринбурге и Казани проходят обыски. Об этом сообщает в твиттере глава предвыборной кампании Навального Леонид Волков. В четверг полиция провела "следственные мероприятия" в штабах политика в Москве, Вологде, Чебоксарах.В десятках городов, в том числе в Петербурге, Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты в поддержку Навального.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Его сторонники планируют в субботу и воскресенье провести во многих городах страны агитационные пикеты.