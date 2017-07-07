В Екатеринбурге и Казани полиция обыскивает штабы Навального

В предвыборных штабах Алексея Навального в Екатеринбурге и Казани идут обыски. В Туле из автомобиля координатора изъяли агитационные материалы, не предъявив ни документов, ни протокола. Об сообщил в твиттере глава предвыборной кампании оппозиционного политика Леонид Волков.

В четверг полиция провела "следственные мероприятия" в предвыборных штабах Навального в ряде городов России, в том числе в Москве, Вологде, Чебоксарах. В Перми был задержан координатор местного штаба Максим Жилин. Ранее в среду полицейские провели обыски в помещениях штабов Навального в Новосибирске и Орле. Из штабов были изъяты агитационные материалы. В десятках городов, в том числе в Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты в поддержку Навального.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. В пятницу Навальный выйдет на свободу после административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве. Его сторонники планируют в субботу и воскресенье провести во многих городах страны агитационные пикеты.