Избитого активиста штаба Навального оштрафовали

Суд оштрафовал активиста штаба Навального Александра Туровского на пятьсот рублей, признав молодого человека виновным в неподчинении полиции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Туровского задержали накануне, когда в предвыборный штаб Навального пришли с обыском сотрудники полиции. Активист получил травмы – один из сотрудников правоохранительных органов написал в рапорте, что применил к молодому человеку прием "боевого самбо", так как тот якобы сопротивлялся.

Сам Александр Туровский настаивает, что не оказывал сопротивления, и что его повалили на пол и избили. У активиста диагностировано сотрясение мозга. Он был помещен в институт имени Склифосовского, однако уже в пятницу Туровского увезли из клиники в суд. Соратники задержанного сообщают, что полицейские оказывали давление как на него самого, так и на врачей.