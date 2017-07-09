Видеоблогеры. Памяти Антона Носика. Эфир в 18.05

Видеоблоггинг как новый культурный феномен. Руслана Соколовского судят за ловлю покемонов, Алексея Навального задерживают за политическую мобилизацию масс, Сашу Спилберг вызывают в Госдуму. Почему видеоблогеры становятся властителями дум и на какую аудиторию они работают? Как стать популярнее центральных телеканалов? Личности, эмоции, деньги, контент, политика. Влияние эстетики "Дома-2" на манеры видеоблогеров. Музыка и видео, черный юмор и нецензурная лексика, девушки и автомобили, одежда и путешествия: лайфстайл как образ мышления блогера и опасность для контролирующих органов. Почему в видеоблогосфере популярны версусы и баттлы, взаимные обвинения и выяснения отношений? Блогеры и рэперы. Сможет ли государство найти управу на блогеров?

Антон Носик, медиаэксперт, популярный блогер, отец-основатель рунета; Илья Казаков, видеоблогер команды Wylascom (видеообзоры гаджетов и новинок техники); Дмитрий Иванов, блогер kamikadze.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова