Новый "ястреб" для Путина

В пятницу, незадолго до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон объявил о назначении нового специального представителя Соединенных Штатов по Украине. 55-летний Курт Волкер сменит на этом посту Викторию Нуланд. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, Волкеру предстоит координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине, в том числе, продолжив встречи и переговоры с ответственным за "украинское направление" помощником президента России Владиславом Сурковым.

Курт Волкер – один из самых ярких "ястребов" американской политики, по крайней мере в том, что касается отношений с Россией. Государственную службу он начал в 24-летнем возрасте, заняв в 1986 году должность аналитика в ЦРУ. Пиком карьеры Волкера (до сегодняшнего дня) был пост постоянного представителя США при НАТО. Правда, долго он на этом месте не задержался: после прихода в Белый Дом Барака Обамы Волкер ушел с государственной службы в бизнес, а в последние годы был исполнительным директором "Института международного лидерства" при университете Аризоны, известного также как "Институт Маккейна" благодаря имени своего основателя, американского сенатора-республиканца, одного из самых жестких критиков режима Владимира Путина Джона Маккейна ("Институт международного лидерства" не стоит путать с другой организацией, директором которой является Маккейн - "Международным республиканским институтом", признанным в 2016 году в России "нежелательной организацией").

Пожалуй, лучше любого биографа о Курте Волкере могут рассказать его собственные высказывания – в том числе, о России, Владимире Путине и украинском конфликте, которым ему теперь придется заниматься вплотную.

Об обиде России на расширение НАТО, апрель 2016 года:

"В России культивируется миф о том, что Североатлантический альянс обещал никогда не расширять свои границы и никогда не заниматься размещением военной инфраструктуры на территории стран, которые становятся новыми членами военно-политического блока. Россия считает, что НАТО угрожает России, и она имеет право защищать себя и своих граждан. Россия считает, что государственный переворот в Украине произошел по вине НАТО и имел целью сделать Украину частью блока. А это означает, что Россия должна вмешаться и спасти Украину. Все эти утверждения совершенно не соответствуют действительности".

О Минских соглашениях, июль 2015 года:

"Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения – не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину".

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма и начала "Русской весны", Курт Волкер довольно точно предсказал некоторые аспекты развития конфликта на востоке Украины:

Нельзя доверять тому, что говорит Россия

"Нельзя доверять тому, что говорит Россия: она намеренно вводит (партнеров по переговорам) в заблуждение по поводу того происходящего в Украине и того, что в Украине делает Россия. Когда Россия говорит, что они согласны на деэскалацию, то, как я убежден, они подразумевают, что на деэскалацию идут США и Украина. Позволяя России делать именно то, что она делает. К сожалению, два наиболее вероятных сценария таковы: либо Россия, действуя исподтишка, берет под контроль все больше административных зданий и территорий, используя спецназ; проводятся референдумы с требованием признать их (территорий) независимость, а затем они входят в состав России, Россия аннексирует их и консолидирует. Это один вариант. Другой – пытаясь сделать это, Россия обнаруживает, что украинские правоохранительные органы дают отпор и пытаются восстановить контроль над их собственной территорией; это приводит к конфликту, кровопролитию, гибнут люди, и Россия использует это как предлог для открытого ввода своих войск, чтобы восстановить порядок и защитить российских граждан. Итак, тем или иным способом, Россия собирается захватить эту территорию".

О Трампе (в мае 2016 года) Курт Волкер высказывался с изрядной долей скепсиса, предположив, в интервью французскому изданию Ouest France, что тот в случае победы на президентских выборах "закроет один глаз на аннексию Крыма", чтобы вести дела с российским лидером.

Курт Волкер, как и Джон Маккейн, является одним из сторонников предоставления Украине американского летального оружия, однако выступает против возвращения ей статуса ядерной державы, утраченного после подписания Будапештского меморандума. При этом Волкер был и остается в США одним из самых жестких критиков политики Владимира Путина. Вот фрагмент из его интервью "Голосу Америки" в декабре 2014 года:

"Я не думаю, что Владимир Путин будет посылать телеграммы, предупреждая о своем следующем ходе. Я думаю, что Путин хочет захватить территорию между Восточной Украиной и Крымом, включая Мариуполь. Он может аннексировать Приднестровье, которое уже оккупировано Россией. Существует участок черноморского побережья между Приднестровьем и Крымом – возможно, он заинтересован в нем. Мы видели движения в Думе относительно присоединения и возможной аннексии Абхазии. Это тоже возможно. Южная Осетия и Северная Осетия – он может попытаться объединить эти регионы в один и присоединить его к Российской Федерации. Что касается стран Балтии: я скептически отношусь к возможности прямого военного вторжения. Это будет шагом, на который Североатлантический Альянс отреагирует. Путин будет делать нечто другое: поддерживать через спецгруппы или разведку беспокойство, протесты, демонстрации, подстрекать русскоязычное сообщество через пропаганду в этих странах".

Известно, что уже 9 июля Курт Волкер отправится вместе с Рексом Тиллерсоном в Киев, где госсекретарь США проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и представителями гражданского общества. Когда состоится первая встреча Волкера с Владиславом Сурковым в рамках "Минской контактной группы", пока неизвестно. Последние переговоры Суркова с Викторией Нуланд состоялись в октябре 2016 года в Москве и каких-либо осязаемых результатов не принесли.