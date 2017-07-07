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Новый "ястреб" для Путина

Курт Волкер в Тбилиси, сентябрь 2015 года

В пятницу, незадолго до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон объявил о назначении нового специального представителя Соединенных Штатов по Украине. 55-летний Курт Волкер сменит на этом посту Викторию Нуланд. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, Волкеру предстоит координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине, в том числе, продолжив встречи и переговоры с ответственным за "украинское направление" помощником президента России Владиславом Сурковым.

Предшественница Курта Волкера на посту спецпредставителя США по Украине Виктория Нуланд
Предшественница Курта Волкера на посту спецпредставителя США по Украине Виктория Нуланд

Курт Волкер – один из самых ярких "ястребов" американской политики, по крайней мере в том, что касается отношений с Россией. Государственную службу он начал в 24-летнем возрасте, заняв в 1986 году должность аналитика в ЦРУ. Пиком карьеры Волкера (до сегодняшнего дня) был пост постоянного представителя США при НАТО. Правда, долго он на этом месте не задержался: после прихода в Белый Дом Барака Обамы Волкер ушел с государственной службы в бизнес, а в последние годы был исполнительным директором "Института международного лидерства" при университете Аризоны, известного также как "Институт Маккейна" благодаря имени своего основателя, американского сенатора-республиканца, одного из самых жестких критиков режима Владимира Путина Джона Маккейна ("Институт международного лидерства" не стоит путать с другой организацией, директором которой является Маккейн - "Международным республиканским институтом", признанным в 2016 году в России "нежелательной организацией").

Пожалуй, лучше любого биографа о Курте Волкере могут рассказать его собственные высказывания – в том числе, о России, Владимире Путине и украинском конфликте, которым ему теперь придется заниматься вплотную.

Об обиде России на расширение НАТО, апрель 2016 года:

"В России культивируется миф о том, что Североатлантический альянс обещал никогда не расширять свои границы и никогда не заниматься размещением военной инфраструктуры на территории стран, которые становятся новыми членами военно-политического блока. Россия считает, что НАТО угрожает России, и она имеет право защищать себя и своих граждан. Россия считает, что государственный переворот в Украине произошел по вине НАТО и имел целью сделать Украину частью блока. А это означает, что Россия должна вмешаться и спасти Украину. Все эти утверждения совершенно не соответствуют действительности".

О Минских соглашениях, июль 2015 года:

"Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения – не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину".

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма и начала "Русской весны", Курт Волкер довольно точно предсказал некоторые аспекты развития конфликта на востоке Украины:

Нельзя доверять тому, что говорит Россия

"Нельзя доверять тому, что говорит Россия: она намеренно вводит (партнеров по переговорам) в заблуждение по поводу того происходящего в Украине и того, что в Украине делает Россия. Когда Россия говорит, что они согласны на деэскалацию, то, как я убежден, они подразумевают, что на деэскалацию идут США и Украина. Позволяя России делать именно то, что она делает. К сожалению, два наиболее вероятных сценария таковы: либо Россия, действуя исподтишка, берет под контроль все больше административных зданий и территорий, используя спецназ; проводятся референдумы с требованием признать их (территорий) независимость, а затем они входят в состав России, Россия аннексирует их и консолидирует. Это один вариант. Другой – пытаясь сделать это, Россия обнаруживает, что украинские правоохранительные органы дают отпор и пытаются восстановить контроль над их собственной территорией; это приводит к конфликту, кровопролитию, гибнут люди, и Россия использует это как предлог для открытого ввода своих войск, чтобы восстановить порядок и защитить российских граждан. Итак, тем или иным способом, Россия собирается захватить эту территорию".

Когда состоится первая встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером, пока неизвестно
Когда состоится первая встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером, пока неизвестно

О Трампе (в мае 2016 года) Курт Волкер высказывался с изрядной долей скепсиса, предположив, в интервью французскому изданию Ouest France, что тот в случае победы на президентских выборах "закроет один глаз на аннексию Крыма", чтобы вести дела с российским лидером.

Курт Волкер, как и Джон Маккейн, является одним из сторонников предоставления Украине американского летального оружия, однако выступает против возвращения ей статуса ядерной державы, утраченного после подписания Будапештского меморандума. При этом Волкер был и остается в США одним из самых жестких критиков политики Владимира Путина. Вот фрагмент из его интервью "Голосу Америки" в декабре 2014 года:

"Я не думаю, что Владимир Путин будет посылать телеграммы, предупреждая о своем следующем ходе. Я думаю, что Путин хочет захватить территорию между Восточной Украиной и Крымом, включая Мариуполь. Он может аннексировать Приднестровье, которое уже оккупировано Россией. Существует участок черноморского побережья между Приднестровьем и Крымом – возможно, он заинтересован в нем. Мы видели движения в Думе относительно присоединения и возможной аннексии Абхазии. Это тоже возможно. Южная Осетия и Северная Осетия – он может попытаться объединить эти регионы в один и присоединить его к Российской Федерации. Что касается стран Балтии: я скептически отношусь к возможности прямого военного вторжения. Это будет шагом, на который Североатлантический Альянс отреагирует. Путин будет делать нечто другое: поддерживать через спецгруппы или разведку беспокойство, протесты, демонстрации, подстрекать русскоязычное сообщество через пропаганду в этих странах".

Известно, что уже 9 июля Курт Волкер отправится вместе с Рексом Тиллерсоном в Киев, где госсекретарь США проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и представителями гражданского общества. Когда состоится первая встреча Волкера с Владиславом Сурковым в рамках "Минской контактной группы", пока неизвестно. Последние переговоры Суркова с Викторией Нуланд состоялись в октябре 2016 года в Москве и каких-либо осязаемых результатов не принесли.

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