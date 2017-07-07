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Общество

Суд оштрафовал избитого волонтёра штаба Навального

Суд оштрафовал избитого волонтёра штаба Навального
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Александр Туровский признан виновным в неповиновении полиции. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал активиста на 500 рублей. Туровского задержали накануне, когда в предвыборный штаб Навального пришли с обыском сотрудники полиции. Активист получил травмы – один из сотрудников правоохранительных органов написал в рапорте, что применил к молодому человеку прием "боевого самбо", так как тот якобы сопротивлялся. Сам Александр Туровский настаивает, что не оказывал сопротивления и что его повалили на пол и избили. У активиста диагностировано сотрясение мозга. Он был помещен в институт имени Склифосовского, однако уже в пятницу Туровского увезли из клиники в суд. Соратники задержанного сообщают, что полицейские оказывали давление как на него самого, так и на врачей.

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