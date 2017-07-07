В Гамбурге - вновь столкновения антиглобалистов с полицией

В Гамбурге (Германия), где проходит саммит "Группы 20-и", - вновь беспорядки.

Участники акций антиглобалистов и противников капитализма уже второй день подряд поджигают машины, запускают петарды в полицейские вертолёты. В пятницу они блокировали резиденцию, где остановилась первая леди США Меланья Трамп, и сорвали её дневную программу.

Вечером около 500 демонстрантов внезапно появились с боковых улиц и пытались блокировать концертный зал, где было намечено представление для участников и гостей саммита. Полиция применила водомёты.

Полицейские патрули в городе значительно усилены.

В результате столкновений 6 июля пострадали десятки людей.