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В Гамбурге - вновь столкновения антиглобалистов с полицией

Гамбург: полиция и антиглобалисты (7 июля 2017 г.)

В Гамбурге (Германия), где проходит саммит "Группы 20-и", - вновь беспорядки.

Участники акций антиглобалистов и противников капитализма уже второй день подряд поджигают машины, запускают петарды в полицейские вертолёты. В пятницу они блокировали резиденцию, где остановилась первая леди США Меланья Трамп, и сорвали её дневную программу.

Вечером около 500 демонстрантов внезапно появились с боковых улиц и пытались блокировать концертный зал, где было намечено представление для участников и гостей саммита. Полиция применила водомёты.

Полицейские патрули в городе значительно усилены.

В результате столкновений 6 июля пострадали десятки людей.

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