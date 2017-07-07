В ООН США передали КНР проект резолюции о новых санкциях против КНДР

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке США передали Китаю проект резолюции Совета Безопасности о новых санкция против Северной Кореи в ответ на её испытание межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля.

Традиционной американские и китайские представители при ООН обсуждают планы ужесточения санкций против КНДР заранее. Затем с документом будут ознакомлены другие постоянные члены Совета Безопасности, обладающие правом вето: Великобритании и Франции его представят Соединённые Штаты, а России - Китай.

Ранее в ответ на обещание американского постоянного представителя при ООН Никки Хейли предложить новые санкции против Пхеньяна Россия заявила, что таким способом проблему не решить.

