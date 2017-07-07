Меркель: G20 призовёт Трампа следовать принципам честной торговли

Участники саммита "Группы 20-и" в Гамбурге намерены призвать президента США Дональда Трампа придерживаться принципов "свободной и честной торговли". Об этом заявила 7 июля канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед журналистами по итогам первого дня форума.

В то время, как уже открылся саммит, Трамп заявил в радиообращении, что иностранцы крадут рабочие места в США, мешая процветанию Америки. Заявив, что эра экономических уступок прошла, американский лидер призвал к защите национальных интересов во внешней торговле, не упомянув, однако, о саммите "Большой двадцатки".

Выступая ранее на открытии встречи лидеров "Группы 20-и", глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил озабоченность Евросоюза намерением президента Трампа вытеснить с американского рынка европейские металлургические компании.

В принятом в пятницу же совместном заявлении руководители "Большой двадцатки обязались содействовать быстрому обмену информацией в области борьбы с терроризмом.

Ранее 7 июля участники саммита в Гамбурге призвали США не выходить из Парижского глобального соглашения по климату.

