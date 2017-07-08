Владивосток: координатор штаба Навального приговорён к 100 часам работ

Суд во Владивостоке приговорил Юрия Кучина, городского депутата и координатора штаба Алексея Навального к ста часам обязательных работ. 1 июля на шествии в честь Дня города Кучин и ещё два активиста прошли с плакатами в колонне по центральной улице. Фрунзенский районный суд вечером 7 июля признал его виновным в повторной организации несанкционированного массового пикета.

Массовый незаконный пикет, по мнению полиции и суда, состоялся во время празднования Дня города 1 июля. Тогда депутат Думы Владивостока и координатор штаба Навального Юрий Кучин и ещё два активиста, Андрей Яроцкий и Виталий Зубец, прошли в колонне рядом с комсомольцами. Они не выкрикивали лозунгов, но Кучин нёс плакат с фразой "Рыба гниет с головы" и нарисованной рыбой с двумя головами. На рисунке угадывались черты Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Активисты Андрей Яроцкий и Виталий Зубец пронесли плакат с текстом "Алексей, держись. Человек сильнее крыс".

Они прошли весь маршрут, и на площади Борцам за власть Советов всех троих задержали и доставили во Фрунзенский районный отдел полиции. На Юрия Кучина составили протокол за повторную организацию несанкционированного массового пикета, на Виталия и Андрея - за участие в несанкционированном массовом пикете.

Зубец и Яроцкий были признаны виновными и приговорены к штрафам по 10 тысяч рублей. Заседания по делу Кучина переносили дважды, суд запрашивал в администрации края данные о санкционированности общего шествия 1 июля. Лишь в пятницу вечером суд назначил Кучину 100 часов обязательных работ, хотя сам он был уверен, что его поместят под административный арест на 30 суток. "Я даже в костюме и галстуке пришёл, готовился ехать в камеру, - прокомментировал корреспонденту РС Юрий Кучин. - Ожидал ареста, честно говоря. Но всё сложилось наилучшим образом".

Ранее, после митинга 26 марта Юрий Кучин был признан виновным в организации несанкционированного митинга и приговорён к штрафу в 40 тысяч рублей. За другую акцию, в которой Кучин не участвовал и не фигурировал как организатор ни в одном документе, координатор штаба Навального во Владивостоке получил штраф в 20 тысяч рублей.