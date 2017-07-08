В Гамбурге продолжаются массовые протесты антиглобалистов

В Гамбурге, где завершается саммит "Группы 20-и", третий день продолжаются различные акции протеста.

Выступления антиглобалистов и всякого рода левых радикалов, съехавшихся со всей Европы, были направлены прежде всего на срыв форума.

В новых столкновениях были ранены ещё несколько сотрудников полиции. По их данным, на этот раз против них применили настоящее оружие.

Число участников антиглобалистских акций достигло 76 тысяч, сообщил один из организаторов движения Attac в твиттере.

Наравне с мирными демонстрациями, в которых с 6 июля - по данным СМИ - приняли участие порядка 100 тысяч человек, радикально настроенные члены группировки "Чёрный блок" - Black bloc нападают на магазины, поджигают машины, жгут автомобильные покрышки, бьют бутылки о мостовые.

Вечером в пятницу в Гамбурге были развёрнуты подразделения полицейского спецназа, вооружённого автоматами.

За 3 дня столкновений были ранены более 200 полицейских. О количестве пострадавших демонстрантов данных нет. Задержаны 143 человека, 122 из них помещены под стражу.

В Гамбурге, где завершается саммит "Группы 20-и", третий день продолжаются различные акции протеста. Выступления антиглобалистов и всякого рода левых радикалов, съехавшихся со всей Европы, были направлены прежде всего на срыв форума.

В новых столкновениях были ранены ещё несколько сотрудников полиции. По их данным, на этот раз против них применили настоящее оружие.

Число участников антиглобалистских акций достигло 76 тысяч, сообщил один из организаторов движения Attac в твиттере.

Наравне с мирными демонстрациями, в которых с 6 июля - по данным СМИ - приняли участие порядка 100 тысяч человек, радикально настроенные члены группировки "Чёрный блок" - Black bloc нападают на магазины, поджигают машины, жгут автомобильные покрышки, бьют бутылки о мостовые.

Вечером в пятницу в Гамбурге были развёрнуты подразделения полицейского спецназа, вооружённого автоматами.

За 3 дня столкновений были ранены более 200 полицейских. О количестве пострадавших демонстрантов данных нет. Задержаны 143 человека, 122 из них помещены под стражу.

Со своей акцией протеста выступила в Гамбурге и "Открытая Россия". Как сообщают представители движения 8 июля, оппозиционеры из Петербурга и Пскова вышли на улицу с плакатом "Надоел" и фотографиями президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова и ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева.

