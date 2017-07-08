Роскомнадзор требует заблокировать видеоканал Комитета "Нация и свобода"

8 июля стало известно, что Роскомнадзор требует от компании Google заблокировать в YouTube видеоканал русских националистов из Комитета "Нация и свобода".
В письме ведомства, копия которого размещена в пресс-релизе организации, информационный ресурс обвиняется в распространении призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несанкционированных публичных мероприятиях.
Националисты утверждают, что таких материалов на их канале в YouTube нет.
6 июля "Интерфакс" сообщил, что Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал несколько националистических сайтов, среди которых "Русский Сектор", "Спутник и Погром", "Правый взгляд".
Комитет "Нация и Свобода" был создан националистами, которые поддержали антивоенный "Марш мира" в Москве 21 сентября 2014 года. Его участники выступили против вмешательства России в конфликт на востоке Украины.
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