"Убрать лапы от Интернета"

Оппозиционные партии намерены провести в Москве акцию "За свободный Интернет". В пятницу они подали в столичную мэрию заявку на проведение шествия 9 июля. Главные требования – отменить цензуру в Интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Заявку в мэрию подали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода". Организаторы планируют шествие от станции метро "Пушкинская" до проспекта Академика Сахарова. По словам одного из организаторов акции, члена совета московского регионального отделения ПАРНАСа Эмиля Халикова, мероприятие в центре города – принципиальное требование заявителей.

– Это обычная заявка на 10 тысяч человек. Классический маршрут. До этого мы прошли по этому месту, увидели, что никаких ремонтных работ там не проводится, соответственно, никаких поводов для отказа быть не может. Но мы все знаем нашу мэрию, скорее всего, это произойдет. Бодаться будем очень долго, так как нам центр принципиален. Как возникло желание провести такой марш? Предпосылок было бесконечное количество – от "законов Яровой" и до сегодняшнего дня, до блокировок анонимайзеров, блокировок VPN. Все это назревало, назревало и, в конце концов, вылилось в конфликт Александра Жарова и Павла Дурова, что дало нам возможность провести такой марш.

– Каковы будут основные требования?

– Отмена "пакета Яровой", отмена закона о блокировке анонимайзеров и VPN, реабилитация всех осужденных по делам за лайки и посты, свободный Интернет и соответствующие микротребования. Безусловно, самое главное требование – это отставка Александра Жарова, главы "Роскомнадзора".

– С вашей точки зрения, чем грозит такая политика властей в сфере Интернета, чем она обусловлена с их стороны? Как это может сказаться на обычных пользователях?

Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане будут получать уголовные дела

– Мы прекрасно видим гражданское общество сегодня. Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с Интернетом. Запретительные законы, запретительные постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "Интернет-беспредел" будут увеличиваться, снежный ком будет нарастать. Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане, обычные пользователи Интернета будут получать и уголовные дела, и Интернет-ресурсы будут блокироваться. Это недопустимо.

По словам Эмиля Халикова, в Санкт-Петербурге, в Рязани и в Чебоксарах сейчас также обсуждают возможность провести 9 июля акцию "За свободу Интернета".

Ведущий юрист организации "Роскомсвобода", руководитель "Центра защиты цифровых прав" Саркис Дарбенян в интервью Радио Свобода рассуждает о том, почему тема свободного интернета стала поводом для уличного протеста:

– Обычные пользователи Интернета устали от того количества безумных законов, которые принимаются с какой-то невероятной скоростью. Мы знаем, что сегодня в Думу торпедируется еще несколько довольно спорных законопроектов: закон о запрете анонимности мессенджеров, закон о запрете VPN. Все это, конечно, усложняет пользователям жизнь. Это действительно создает проблемы для связанности российского сегмента Интернета, для доступности сервисов. Я думаю, это та причина, по которой действительно многие граждане хотят выйти и заявить открыто свою позицию против такого бездарного регулирования сети Интернет, который никому никакой пользы не принесет.

– Объясняя необходимость этих законов, наши депутаты говорят о безопасности, о том, что через Интернет организуются теракты и т. д. С вашей точки зрения, насколько жизнеспособны эти аргументы?

– Это, конечно, абсолютные глупости. Мы видели за последнюю неделю нападки всех федеральных каналов на мессенджер Telegram. Telegram назывался чуть ли не официальным приложением террористов, говорили, что именно поэтому надо контролировать переписку. И Дуров должен представить всю информацию, в том числе по "пакету Яровой", ключи от шифрования, содержимое переписки. Но это никакого отношения к здравому смыслу не имеет, потому что, если заблокировать Telegram, понятно, что террористы могут создать и собственный мессенджер, что в принципе недорого. Могут использовать тысячи других мессенджеров, которые не популярны в России, тем не менее, обеспечивают высокий уровень безопасности и "прайвеси" пользователей. Поэтому это, конечно, борьба с технологиями. Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер. Однако, к сожалению, террористам эти законы никак не помешают. Зато они создадут огромное количество проблем как пользователям, так и бизнесу, который пытается сделать хоть что-то, чтобы Россия сохранила позиции на глобальном цифровом рынке для создания качественных работающих продуктов.

Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер

​– Есть ли реальные технические возможности запретить все в Интернете, как пытаются сделать наши депутаты – запретить анонимайзеры, запретить конкретные мессенджеры, запретить анонимность?

– Естественно, сделать это на 100% невозможно, потому что Интернет изначально создавался так, чтобы коммуникации сохранялись в любом случае. Технические решения прогрессируют, не стоят на месте. Создаются новые алгоритмы, при которых все сложнее и сложнее блокировать трафики Интернет. При этом большая часть трафика является зашифрованным. И как его дешифровывать наши спецслужбы абсолютно не знают. Есть примеры Китая, есть примерны Туркменистана и даже Турция, где полностью выключают платформы во время каких-то громких акций. Естественно можно создавать проблемы пользователям, работа каких-то сервисов будет затруднена, но не полностью прекращена. Однако это, конечно, требует огромного вливания денежных средств в современное оборудование, в т. ч. в китайское оборудование, которое умеет определять, например, VPN-трафик, умеет определять разные виды сетевого трафика и глушить эти сигналы, блокировать служебные серверы и, соответственно, все IP- адреса.

Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица

Здесь, конечно, мы приходим к вопросу о коррупции. Очевидно, что за принятием всех законов стоит не просто желание навредить российским пользователям. Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица, которые, конечно же, будут ввозить это оборудование в Россию и под видом сертифицированных заставлять операторов связи за свой счет приобретать дорогостоящее оборудование. Несомненно, все это, в конечном итоге, ляжет на карман самих потребителей. Уже сейчас понятно, что с "пакетом Яровой" скоро мы можем лишиться безлимитных пакетов Интернета. Потому что операторам теперь надо считать деньги. Все это является причиной такого широкого недовольства пользователей по всей стране.

​– Означает ли это, что власть просто боится того, что происходит в Интернете и не понимает то, как он функционирует?

– То, что есть очевидное непонимание работы Сети – это факт. Если бы оно было, то такие непродуманные инициативы не внедрялись. Боится ли власть Сети? Скорее всего, власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети, потому что, в основном, вкладывали в федеральные каналы. А то, что происходит сейчас в социальных сетях, успех каких-то оппозиционных политиков, каких-то активистов показывает, что Сеть обладает огромной силой. Поэтому власть хочет контролировать коммуникации. Именно поэтому мы видели появление закона о новостных агрегаторах. Теперь это закон об организаторах распространения информации, на которых возлагается ответственность – удалять любой контент по требованию властей. Это и создает то большое поле для цензуры, которое мы видим сейчас, мне кажется, почти ежедневно.

Власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети

​– Если говорить об акции 9 июля, какие у вас планы, какие требования?

– Я думаю, что соберутся представители от различных политических партий, в основном, это все лица, которые разделяют идеологию свободы распространения информации, невмешательство государства в работу Сети и сторонники самоорганизации. Я думаю, что главным лозунгом всего мероприятия будет требование – убрать лапы от Интернета и оставить Сеть в покое. Естественно, что будут и другие лозунги, будут сторонники Дмитрия Богатова. Это дело с незаконным задержанием и содержанием под стражей уже на протяжении трех месяцев владельца выходного узла TOR, программного обеспечения, как раз обеспечивающее безопасность пользователей и нивелирующее государство цензуру. Сторонники собираются поддержать Дмитрия. Будут либертарианцы, будут "пираты", будут различные гражданские активисты – вся та аудитория, которая стоит на защите цифровых прав пользователей, – заключает Саркис Дарбенян.