"Они хотят кибербандитизма"

В воскресенье, в два часа ночи, умер известный медиаменеджер, общественный деятель и блогер Антон Носик. Об этом в твиттере сообщил владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Информацию подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Причиной смерти 51-летнего Носика, по предварительным сведениям, стал сердечный приступ.

Антон Носик участвовал в создании крупнейших новостных изданий –Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. В 2009 году он занял должность заместителя генерального директора компании "Объединенные медиа" и должность шеф-редактора Bfm.ru. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal. Так же Носик создал Pomogi.org – благотворительный фонд для сбора средств на лечение больных детей.

Носик вел популярный блог в "Живом журнале", за один из постов о военной операции в Сирии его судили по ч. 1 ст. 282 УК РФ и признали виновным в экстремизме, обязав выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Носик отказался признать вину и обжаловал решение в ЕСПЧ. В мае 2017 года Носик и его адвокат обратились в Конституционный суд, чтобы оспорить формулировку статьи об экстремизме, заявив, что таких размытых формулировок не должно быть в Уголовном кодексе.

Антон Носик много раз был гостем Радио Свобода и всегда свободно и интересно высказывался на разные темы. В минувшую пятницу он принимал участие в записи программы Елены Фанайловой "Свобода в клубах", видеотрасляция которой на сайте Радио Свобода состоится сегодня в 18:05. Ее темы: Почему видеоблогеры становятся властителями дум и на какую аудиторию они работают? Как стать популярнее центральных телеканалов? Сможет ли государство найти управу на блогеров?

26 июня в программе "Грани времени" приглашенные эксперты обсуждали угрозу Роскомнадзора заблокировать "Телеграм", утверждая, что основатель мессенджера Павел Дуров отказывается предоставлять ключи для дешифровки информации. Но разговор получился не про конкретный мессенджер, а гораздо шире, о том, что россиян готовят к тому, что в интернете скоро могут исключить анонимность. Вот некоторые мысли Антона Носика из этой программы.

"Убили дагестанца и таджика в Калужской области. Более или менее мы знаем, кто убил. Сын высокопоставленного областного чиновника был замешан в этой группировке. Так вот, видеоролик под названием "Казнь дага и таджика" выложен в YouTube. Студент из города Майкоп из Адыгеи по фамилии Мальков был арестован за то, что он выложил этот ролик, получив его по мейлу. Он получил год тюрьмы за распространение этого ролика. А теперь спросите меня: а что с убийцами-то, что с теми людьми, которые перерезали горло дагу, которые расстреливали таджика, – с ними что случилось? А с ними ничего не случилось. Они ходят по нашим улицам и присматривают себе следующую жертву.

Человек, который просто репостнул этот ролик в 2007 году, не зная, откуда он взялся, он просто его увидел, он ему понравился, он его репостнул, и вот он отсидел год

Очень легко правоохранительным органам бороться с тем, что называется "преступность в интернете", бороться с виртуальными сущностями. И абсолютно им неинтересно агентурно внедряться в реальные террористические бандформирования. Гораздо проще загуглить какого-нибудь школяра, который что-то репостнул, ему "пришить" дело – и получить звездочки на погоны, и получить премию, и сделать план по посадкам в "палочной" системе. А реальный убийца ходит по нашим улицам. А человек, который просто репостнул этот ролик в 2007 году, не зная, откуда он взялся, он просто его увидел, он ему понравился, он его репостнул, и вот он отсидел год. Вот такая "борьба с преступностью в интернете". Это идеальная иллюстрация того, как это все работает, к моему сожалению".

"Я оперирую не оценочными суждениями, а фактами, каждый из которых проверяется гуглением. Есть данные по Соединенным Штатам Америки, например. Там Patriot Act (закон о слежке) принят в 2001 году после башен-близнецов. Есть исследования Минюста США, инспектор специально исследовал 14 лет спустя, удалось ли выявить хоть одного террориста за 14 лет неограниченной слежки по Patriot Act. Заключение Минюста США: ни одной террористической активности не было ни выявлено, ни пресечено за 14 лет бесконтрольной прослушки.

Три года действуют эти законы. Хоть одного террориста поймали? Хоть один теракт пресекли?

Когда господин Жаров обвиняет Павла Дурова в пособничестве терроризму, напоминаю, 97-ФЗ "первый пакет Яровой" – закон о создании реестра блогеров и реестра организаторов распространения информации. Три года действуют эти законы. Хоть одного террориста поймали? Хоть один теракт пресекли? Хоть один случай, чтобы господин Жаров реально поборолся бы у нас с террором, кто-нибудь может назвать? Может, Гоблин знает такие случаи? Я таких случаев не знаю. Я за новостями слежу плотно. Я знаю, сколько было суеты. И я знаю, что результатов – ноль".

"Сегодня, по "пакету Яровой", можно просто залезть и "скоммуниздить" абсолютно любую информацию, вне рамок любого следствия, вне рамок любой оперативно-розыскной деятельности, просто потому, что представителю одного из восьми органов, который уполномочен влезать в нашу почту, так захотелось. Он хочет и может узнать, с кем спит его жена. У него есть полномочия залезть и в банковскую вашу тайну, и в личную переписку, и в мессенджер, и в чат, и куда угодно. Потому что отменили конституционное требование, чтобы санкционировал эти доступы суд. Вместо санкции суда появились ключ шифрования, которые они хотят получить и лазить где хотят, без контроля, без надзора, без ограничений. То есть они хотят кибербандитизма, они хотят красть нашу информацию, продавать ее налево и использовать ее как угодно. И против этого, естественно, Женя Касперский и выступает, потому что его более или менее "хлеб" – это поддержание интернета в безопасном виде. А когда правительство начинает целенаправленно уходить в другую сторону, то Касперский никого не может защитить. Если у нас главный бандит – государство, то никто тебя не спасет. Поэтому он и предлагает полицию, ограниченную правилами".