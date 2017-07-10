Не время для "Нуреева"

Продолжаются злоключения Кирилла Серебренникова, художественного руководителя "Гоголь-центра", которого в мае обыскивали и вызывали на допрос по делу о расхищении бюджетных денег. Публика так и не увидит поставленного им балета "Нуреев", премьерой которого должен был завершиться сезон в Большом театре - спектакль отменили за два дня до премьеры, после финальной генеральной репетиции. Соцсети полны возмущенных откликов зрителей, купивших билеты: вместо спектакля, посвященного жизни "невозвращенца" Рудольфа Нуреева, театр предлагает им посмотреть классический балет "Дон Кихот".

Алена Солнцева

И новый скандал. В Большом театре отменили анонсированный и проданный уже спектакль Кирилла Серебренникова "Нуреев". С публикой обошлись круто - билеты -- по 12 - 15 тысяч действительны - но на спектакль "Дон Кихот", а кому это надо? Если билеты куплены через кассы театра, по номиналу вернут деньги - если через агенства, то есть у спекулянтов - то уж с наценкой точно придется распрощаться.

В Большом отменяли "Светлый ручей" Шостаковича в 36 году - но балет вышел, его обругали в статье "Балетная фальшь" и потом сняли, вместе с оперой "Леди Макбет Мценского уезда".

Василий Конов

Большой театр отменил премьеру Нуреева. <...> Якобы балет покажут когда-нибудь потом. Но сезон 2017-2018 расписан. Если только не начнут сейчас кроить афишу. Судя по соцсетям артистов - для них это большой сюрприз. Состав был, балет был готов, прогоны были, но что-то пошло не так. Или кто-то. Тут можно только гадать. Самая ожидаемая премьера, которой Большой закрывал сезон не состоится. При том, что сезон в целом для БТ вышел не однозначным, на фоне слухов и уходов (выводе за штат) ряда звёзд, не самыми удачными состоявшимися премьерами - все это в целом серьёзный репутационный удар для театра. Не скажу, что сильно удивлён. Все время подготовки Нуреева шли разговоры, что не все так просто, причём начиная с репетиционного процесса. <...> Билет на премьеру на 11 июля был. Теперь в этот день в афише Дон Кихот. Но, само собой (и это фирменный стиль БТ, стиль неуважения к зрителю) нет составов. Билет сдавать не буду, пойду на Дон Кихота. Но, как говорят, осадочек останется. #Нуреев

Арина Бородина

Вот это кошмар и скандал. Большой театр за несколько дней до премьеры отменил спектакль Кирилла Серебренникова "Нуреев". Балет должен был идти на Исторической сцене с 11 по 14 июля. Или 13, я не помню уже. Я каждый день заходила на сайт, бувально два дня назад были объявлены уже составы на спектакли. Там все ведущие солисты Большого были заявлены. И билеты все очень давно раскуплены. Я сама покупала друзьям несколько месяцев назад. И никакого объявления на сайте театра нет. Ни про отмену, ни про билеты, ни про что. Хотя до этого, как зайдешь на сайт, висел огромный баннер - Мировая премьера "Нуреев". На каком же уровне принималось это решение? Видимо, на очень высоком. Иначе ничем не объяснить. И как будут решать со зрительскими билетами? Партер на "Нуреева" стоил 15.000 рублей за один билет

Такого я не ожидала, хотя чему удивляться. Но это просто стыд и позор - эта отмена. А я ведь 12-го с подругой идти собиралась, так ждала. И такое позорное решение Большого театра, хотя Урин поддержал Кирилла, когда были обыски в театре и у него дома. И вот значит отменили - это точно что-то запредельное. Надавили, видимо, мощно, иначе чем объяснить, когда уже составы были объявлены. Отменить мировую премьеру балета в главном театре страны за несколько дней. Даже по нынешним временам это совершенный беспредел.

На замену поставили "Дон Кихот". Удивительно, что не "Лебединое озеро". Стыд и позор

Кирилл, сил Вам и всем, кто причастен сил! Илье Демуцкому! Всегда с Вами!!!

Автор музыки к балету композитор Илья Демуцкий написал в Facebook:

Дорогие мои друзья. Я не комментирую отмену/перенос балета "Нуреев". Вам всё расскажут официально на днях. Я люблю всех причастных к этому потрясающей красоты полотну - артистов балета, которым надо ставить памятник, артистов оркестра, которые влюбили меня в мою же музыку. Любовь. Это то чувство, которое я испытываю к тем ~600 человек, что готовили и готовят балет, которого не будет.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил на пресс-конференции, что спектакль перенесли из-за того, что труппа не успела его как следует отрепетировать. Многие из тех, кто побывал на финальном прогоне, утверждают, что эти слова далеки от истины.

Dmitriy Izotov

"Нуреев" в Большом. Вчера приехал в Москву и случайно оказался на прогоне спектакля, которого никогда не покажут. Это мощный современный спектакль о свободе и о том, что "родину себе не выбирают". Аплодисменты говорят сами за себя. Плакали все - от режиссера до костюмеров. Эта несостоявшаяся премьера - уже история. История современной России, которую мы не выбираем. #нуреев #большойтеатр

Ludmila Vorsina

Официальная версия о сырости спектакля не выдерживает проверки. Сеть полнится восторженными отзывами тех, кому посчастливилось попасть на прощальный показ. Среди них - Богомолов, Швыдкой, Абрамович. Им можно, а нам - нельзя.

Несколько печальных выводов.

Вопреки заверениям, искусство принадлежит не нам, и может быть закрыто по первому указанию сверху (неофициальная версия случившегося с "Нуреевым").

Искусство больше всех нуждается в защите. У людей есть адвокаты, у бездомного зверья - зоозащитники. За "Нуреева" не выступил никто, ни один из авторов, артистов, менеджеров.

Все больше закрытых тем и запретных точек. Все меньше свободных людей.

Yana Podyacheva

На этих репетициях как никогда все работали с удовольствием, давно такого не помню. Жаль... такой спектакль невозможно "родить" заново, это будет слишком трудно эмоционально. Да и очевидно уже, что переноса сроков не будет((( Спасибо за такие искренние эмоции , за настоящий спектакль #КириллСеребренников, #ЮрийПосохов, #ИльяДемуцкий, за #нуреев

В Сети можно увидеть многочисленные видеофрагменты и фото с репетиций.

Некоторые из фрагментов заставляют комментаторов предположить, что директор Большого театра был эпатирован увиденным на финальной репетиции.

Forbes отмечает, что в спектакле не обделены вниманием подробности личной жизни главного героя, который не скрывал своей гомосексуальной ориентации.

Год назад режиссер, он же автор либретто и сценографии балета, Кирилл Серебренников утвердил у администрации Большого макет декораций балета. В либретто «Нуреева», охватывающего тридцатилетний период жизни танцовщика и хореографа, с 1960-х до 1990-х годов, личной жизни героя уделяется не меньше внимания, чем его профессиональной карьере. Кировский театр, бегство в Америку, партнерство и роман с прима-балериной Королевской оперы Лондона Марго Фонтейн, многочисленные связи с мужчинами, вечеринки доспидового Парижа 1980-х.

Павел Ященков в МК также отмечает, что отдельные эпизоды могли показаться чересчур эпатажными.

Спектакль действительно посвящен неоднозначной и скандальной фигуре легендарного танцовщика XX века Рудольфа Нуреева, сексуальная ориентация которого и смерть от СПИДа общеизвестны. Не собирался обходить этот момент в своем новом спектакле и режиссер Серебренников. Скажем, известно, что в балете был намечен такой персонаж как Эрик, намекающий на горячую любовь всей жизни Нуреева к известному датскому танцовщику Эрику Бруну. Но спектакли, книги и фильмы на эту тему выходят в России уже давно (например, «Нездешний сад» посвященный Нурееву в театре Романа Виктюка, многочисленные документальные фильмы на российском телевидении), и никаких запретов на них не было…так что это тоже не повод.

Однако в новом спектакле режиссер Серебренников, говорят, был намерен зайти гораздо дальше простого факта сексуальной ориентации всемирно известного танцовщика. Так, в появившейся было на сайте Большого, но вскоре затем удаленной программе спектакля, значился эпизод «Булонский лес», который уже успел изрядно нашуметь на просторах интернета. Кто-то из артистов снял момент репетиции и слил это в социальные сети: на заснятом видео запечатлена красноречивая сцена парада трансвеститов в Булонском лесу, мальчики из кордебалета Большого театра в репетиционных костюмах и женских туфлях на шпильках оттачивают свою походку. Поэтому версия запрета такой скандальной премьеры в главном театре страны, да еще в сочинении опального режиссера Серебренникова, не так уж невероятна.

Комментаторы в большинстве своем не сомневаются в том, что решение об отмене спектакля было принято из цензурных соображений.

Sonya Sokolova

Пока под Москвой в грязи тонут зрители Нашествия, в Москве тонет в грязи Большой театр. Решением его директора сегодня отменена мировая премьера спектакля "Нуреев". И мы знаем, что это - сугубо политическое решение.

Evgeny Kovalishin

Весь день вот думаю о людях, которым от этого хорошо. Должны же быть такие. Я вот знаю бесчисленное количество тех, кому плохо. Авторам, постановочной группе и партнерам, за которых мы переживаем, которые наши друзья. Еще примерно нескольким сотням людей, которые готовились к этому событию и работа которых пошла коту под хвост, мягко говоря (мы лично готовили два крупных события в поддержку и в рамках премьеры). Не думаю, что хорошо театру. Тысячам зрителей, которые должны были это увидеть. Но зато страна теперь может спать спокойно - никто не оскорбит ничьих чувств и не расшатает скрепы.

Olga Tobreluts

В Большом театре отменили постановку Нуреев. И надо же такому случится совпадению, что над этой постановкой работал Кирилл Серебренников! Это травля - яркого, талантливого, не побоюсь этого слова гениального человека. Кирилл современный художник и я не могу молчать и оставаться в стороне, когда коллега испытывает давление и гонение. Друзья художники - не молчите! Говорите! Пусть вас услышат! Мы не нуждаемся в кураторстве чиновников! Пусть каждый занимается своим делом. Нас лишили возможности видеть премьеру в назначенные ранее даты, отменив её. А почему? Кто решил за меня? Я хочу видеть эту постановку и иметь своё мнение!

Alexander Perepelkin

Самое ужасное и символичное в отмене "Нуреева" - это его замена "Дон Кихотом" - одновременно самым бездарным и показательным балетом из репертуара Большой театр России / Bolshoi Theatre of Russia. С таким же успехом можно было и просто видео "Лебединого озера" показать, как в 91-м - благо есть техническая возможность. Какой театр - такой и балет.

Алексей Дорожкин

Отмена спектакля "Нуреев" в Большом театре - новая глава в позорной книге цензуры и самоцензуры нашего государства. "Прыжок в свободу" по-прежнему не утратил своей актуальности! Ну а заменить по-традиции могли бы "Лебединым озером"

Елена Белолипецкая

Если заменят на Лебединое озеро с многочасовой трансляцией по ТВ, согласные мы.

Alex Alonso

Вместо балета "Нуреев", сегодня идет электричка до Рязани. Билеты действительны.

Andrey Kargaltsev

ну-ну, теперь за непоставленного " Нуреева" в СК тягать начнут.

Nikolai Rudensky

Кажется, я понял, с какой целью отменили премьеру "Нуреева". Это чтобы, когда возбудят уголовное дело о растрате, Серебренников не мог говорить, что спектакль был.

Некоторые вспоминают детали биографии Рудольфа Нуреева и отмечают, что нынешние события в нее, к сожалению, вполне органично вписываются.

Catherina Gordeeva

Рудольф Нуреев родился в поезде, рядом со станцией Иркутск, так получилось. Танцевать его учила петербургская балерина Анна Удальцова: она работала в уфимском Доме культуры, потому что была сослана в Уфу. Нуреев с трудом поступил в хореографическое в Ленинграде, но блестяще выпустился. И даже был принят в Кировский балет (Теперь Мариинский).

В 1961 его за провинность, недостойную советского артиста, в Париже попытались снять с гастролей, он совершил «прыжок в свободу», став первым советским «невозвращенцем». В СССР его за измену родине приговорили к 7 годам. Заочно.

В 1987 пустили в страну на 72 часа, проститься с умирающей мамой. Больше ни с кем общаться не дали. Рудольф Нуреев был одним из первых в мире открытых гомосексуалов, любимым и любящим. Он был одной из первых жертв тогда почти неизвестного ВИЧ.

Он был странным, ранимым и сложным человеком и абсолютным гением танца. Блистал в датском Королевском балете, в Королевском балете Англии, Венской опере, руководил балетной труппой парижской Гранд-опера.

Он мой любимый герой, чью могилу: -- очень красивый и очень грустный восточный ковёр из цветной мозаики, немного вычурный на фоне лаконичного Сан-Женевьев-де Буа, -- я всегда, когда бываю в Париже, навещаю.

Нуреев -- гордость и боль моей страны. И несомненный герой моего Отечества.

Я была так счастлива, что его историю с главной сцены России, исторической (!) сцены Большого театра расскажет мой друг и мой любимый режиссёр Kirill Serebrennikov, гордость и слава моей страны, культурное достояние моего Отечества.

Это в каком-то смысле восстанавливало бы справедливость, подводило черту.

Черту подвели иначе, зарифмовав время самым омерзительным способом.

Если я правильно помню, в Большом ещё Шостаковича запрещали. И Фурцева -- «Лебединое озеро» Григоровича, ее расстраивал грустный финал.

Сегодняшняя отмена и грустная и гнусная. Обнимаю, Кирилл Семёнович.

Рудольф Хаметович, придётся подождать. Впрочем, у вас, в отличие от нас, время есть.

Elena Zelinskaya

Думаю о том, что отмена спекталя Кирилл Серебренников это теперь часть биографии Нуреева.Очень органично.

Посвященный Нурееву рассказ Довлатова цитирует Николай Картозия:

Я чувствую себя в долгу перед Рудольфом Нуреевым. Хотя мы даже не знакомы. Дело вот какого рода.

У моего отца был враг по фамилии Коркин, номенклатурный администратор. Этот тип в разные годы заведовал несколькими культурными учреждениями. И всегда увольнял откуда-нибудь моего отца. Коркин уволил его из Пушкинского театра. Затем из филармонии. Затем из гастрольно — концертного объединения.

И так далее.

А затем произошло следующее. Рудольф Нуреев был звездой Кировского театра. А Коркин был директором этого театра. Нуреев гастролировал в Париже и сбежал. А Коркина уволили за недостаток бдительности. И он в дальнейшем спился. А потом и умер. И правильно сделал, как говорила Ахматова.

Сергей Довлатов

Директора Большого театра Владимира Урина обвинили в гомофобии.

Anna Gordeeva

Думаю о том, что

1. Не надо сваливать все на Мединского. Урин - гомофоб, это понятно с момента премьеры Билли Бадда, когда всему театру было дано указание не замечать очевидных гейских мотивов в опере. Вот просто не замечать и все. Да, он заказал балет "Нуреев", но всерьез надеялся, что главной линией станет линия Рудольфа и Фонтейн. То есть он не из тех, кто считает, что за неправильную ориентацию надо сажать, но из тех, кто против прайдов, потому что "пусть они свои извращения друг другу в спальне демонстрируют".

2. Слова о неготовности спектакля - ерунда, все участники и свидетели генералки говорят что спектакль вышел к выпуску в значительно лучшем качестве чем большинство премьер.

3. Главный итог - то, что артисты стали говорить "мы теперь понимаем, почему уехал Нуреев". Это очень важно.

4. А Руди еще раз убедился, что все сделал правильно.

Zimoglyad Marina

Не думаю, что дело в гомофобии конкретного человека, даже Урина. Просто время стремительно изменилось, даже со времен "Героя нашего времени". Видимо, выход спектакля был бы большим скандалом, чем его отмена накануне премьеры.

Алена Солнцева

Ну не может такого быть. Директор такого театра не может не быть в курсе того, что готовится у него с такой помпой. Я не верю, что на генеральной что то изменилось. А вот что кто-то начальству стукнул, а начальство, вдохновленное встречей с Трампом и торжеством традиционных ценностей распорядилось в такой вот форме -- снимите это немедленно и чтобы без глупостей. Ну и завтра Урин будет говорить что то типа кордебалет хромает, солисты сутулятся... А вот если после этого уйдет, я его буду уважать.

Владимир Урин на пресс-конференции сказал, что с самого начала понимал: Рудольф Нуреев - "фигура неоднозначная, со сложной судьбой", и рассказать о нем будет непросто. Тем не менее, по словам Урина, он сам отобрал эту идею из тех, которые были предложены для следующих постановок театра. "Поверьте мне, я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая может вызвать определенное неприятие целым рядом людей", - заявил он. ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщает, что балет был перенесен по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского, увидевшего в нем "пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей".

Некоторые комментаторы поддерживают точку зрения Мединского, другим внимание к частной жизни Нуреева кажется излишним и неоправданным. Раздаются и голоса, протестующие против любых экспериментов "за государственные деньги". Впрочем, Forbes сообщает, что "Нуреев" стал первым спектаклем в истории Большого театра, который ставился не только на бюджетные, но и на частные средства - в его финансировании приняли участие председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и ювелирная компания Van Cleef & Arpels.

Валерий Викторович Максимов

У меня претензии к репертуару государственного театра, финансируемого из госбюджета не для сомнительных "творческих" экспериментов всяких авантюристов.

Сергей Граф

Большой театр - визитная карточка, один из символов России, и не может быть площадкой эпатажных экспериментов отдельных режиссёров... Но ключевое имя здесь не Серебренников, а Нуреев. Балет о великом танцовщике всё равно, обязательно будет.

Печально, что не прерывается полоса событий, компрометирующих репутацию Большого театра...

Alena Medvedeva

Я понимаю, что практически невозможно показать на сцене, как танцевал сам Нуреев, так как это был просто гений, и повторения быть не может, и поэтому балет о нем превратился в рассказ, как он ругался и с кем спал.

По факту, содержание этого балета для меня ничем не отличается от «жёлтой» прессы, которая любит смаковать подробности личной жизни знаменитостей.

Но мне лично абсолютно все равно, кто с кем спит, это личное дело каждого, если это не педофилия или не маньяк какой-нибудь. Что это за спектакль такой, в котором речь пойдет не о творческой жизни великого мастера, а о его личной жизни, на которую имеет право каждый, кем бы он ни был: геем, бисексуалом, гетеросексуалом, трансвеститом или трансгендером. В чем будет выражаться художественная ценность такого спектакля? Для меня ни в чем, причем фамилия режиссера, в данном случае, не имеет никакого значения. О личной жизни Нуреева каждый может прочитать(если очень надо) везде в полной доступности.

Многие выражают поддержку Кириллу Серебренникову и высказывают предположение, что его склоняют к эмиграции.

Mikhail Zygar

Я давно считал, что любые политические процессы объясняются скорее идиотизмом, чем злым умыслом. На том, что происходит вокруг Кирилл Серебренников, моя логика спотыкается. То есть, я готов поверить, что Урин сам перепугался и решил отменить спектакль, на всякий случай, как бы что ни случилось. Но все остальное трудно объяснить одним идиотизмом. Я надеюсь, что Кирилл и Гоголь-центр все это преодолеют. Потому что очень не хочу писать (и даже думать) пафосной аналитики вроде того, что Кирилл - это новый Михаил Ходорковский, которого пытаются сломать уже не за то, что он самый богатый и опасный, а просто потому что он самый яркий и смелый. Я по прежнему буду надеяться, что все это идиотизм и идиоты споткнутся и сломаются первыми. Кирилл, спасибо за этот сезон, за последний год я ходил в театр чаще, чем всю предыдущую жизнь. Мне понравилось, продолжай дальше так же

Николай Подосокорский

На мой взгляд, это еще один тревожный сигнал. Возможно, Серебренникова так подталкивают к эмиграции, на которую он не решается. Арестовывать его пока что не спешат ввиду широкой поддержки самых разных деятелей культуры, но в любой момент могут вскрыться "новые факты", умело слепленные следователями, и Серебренников встанет перед жестким выбором: садиться в СИЗО без гарантий освобождения и справедливого разбирательства или уезжать из страны. Не дай Бог никому оказаться в такой ситуации.

Марина Давыдова

Если вы хотите узнать, что такое настоящая театральная овация, если вы хотите понять, что такое настоящая оперная режиссура, если вы хотите увидеть, как по-французски изысканная дама (вероятно, критик), методично фиксирующая в блокнотике мизансцены, в финале спектакля уронит ручку и, глядя на сцену, утрет набежавшую слезу, то бросайте все и немедленно поезжайте в Экс-ан-Прованс. Тут еще несколько раз можно посмотреть «Кармен» Дмитрия Чернякова. Она производит впечатление даже на фоне других спектаклей оперного фестиваля в Эксе (а это один из лучших оперных фестивалей мира). На ее фоне кажутся милой, но довольно бессмысленной поделкой «Похождения повесы» великого Саймона Макберни, идущие параллельно на другой площадке.

Я бесконечно рада за своего прекрасного и талантливого друга. Бог уберег его. Он вовремя понял, что он в своей стране не ко двору и перестал тут ставить, он не строил тут свой театр, не заводил учеников, не прикипал душой к своим артистам, он просто выпорхнул из этой клетки и стал гражданином мира и оперным режиссером мирового класса.

Мой другой прекрасный и талантливый друг считал, что он должен жить и работать в России. Он даже поставил спектакль в финале которого одна из героинь, отчаянно боровшаяся с наступающим мраком, приколачивала к планшету сцены свои кроссовки и говорила: «Я никуда отсюда не уйду (не уеду!)». Это был берущий за душу финал. Но что делать, когда тебе недвусмысленно говорят: не нужны тут ни ваши спектакли, ни ваш талант, ни ваши зарубежные триумфы. Кстати, вы не могли бы подвинуться? А еще? А еще чуток? И вообще не путайтесь тут под ногами со своими «гоголь-центрами» – дайте людям пожить спокойно!

В тот день, когда я смотрела «Кармен» Дмитрия Чернякова в Эксе, в Москве отменили «Нуреева» Кирилла Серебренникова. И тот, который выпорхнул, слал слова поддержки тому, который остался, а к радости от фантастического успеха «Кармен» примешивалась невероятная горечь.

Вот тут на фотографии двухлетней давности они вдвоем – веселые и радостные. Тогда многим из нас (и мне в том числе) еще наивно казалось, что имеет смысл приколачивать кроссовки к планшету сцены.

Кирилл Шулика

По сравнению с нынешними Фурцева это даже образец либерализма, вот что страшно.

Vadim Sokolovsky

Всё-таки я не понимаю, почему ополчились на Серебренникова? Что он сделал такого, что его так целенаправленно преследуют? Его либеральные высказывания были не радикальнее того, что говорят и пишут "в среднем по либеральной больнице". Его фильмы и спектакли не несли такой уж мощной критики "советской власти"... Теряюсь в догадках.

Позиция самого Кирилла Серебренникова отчасти отражена в речи, которую он произнес в "Гоголь-центре" 9 июля, на закрытии сезона - фрагмент видеозаписи опубликовал в Facebook Евгений Казачков, а расшифровку этого фрагмента можно прочитать на "Дожде":

Вчера было удивительно, я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было. Между вот этими хэштегами проходит наша жизнь. Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует, что нас нет, и все, что мы делаем, это не столь важно. То, какое количество зрителей приходит в Гоголь-центр, то, какое количество зрителей аплодирует вам, то, какое количество зрителей лайкает ваши чертовы статусы в инстаграме, говорит о том, что мы нужны и это нужно для самых обычных, прекрасных наших зрителей — умных, талантливых. Это то, ради чего мы сегодня собрались.

Я вас безумно поздравляю с наступающим отпуском, потому что все работали очень серьезно, нервно, играли много спектаклей, заработали много денег, встретились с невероятными новыми персонажами — маски-шоу! И прочее, прочее. Все было в этом удивительном сезоне. Это мы никогда не забудем, но мы это простим. Потому что это — незначительный эпизод в нашей бурной жизни, а главное содержание нашей жизни — это театр, это искусство, которым мы все занимаемся. И на фоне любых климатических изменений все равно мы останемся замечательной компанией прекрасных молодых людей, которым здорово и весело вместе, которым хочется здорово и радостно и со смыслом проводить свое время и передавать всем зрителям свою огромную любовь.

Речь вызвала у комментаторов легкое недоумение.

Sergei Medvedev

Тоже в своем роде замечательная речь: возьмемся за руки, друзья, будем расслабляться и зарабатывать, шутки, смех и айфоны. И ни слова о трех заложниках, находящихся в тюрьме. Какая там акция солидарности с Малобродским, какая там забастовка театров, о чем вы. Как изящно выразился сам КС после шестичасового обыска и допроса, "мы столкнулись с машиной довольно репрессивного свойства", просто зощенковская фраза. А до этого Хаматова просила, чтобы "следствие проходило без излишней жестокости" -- то есть, конечно, с жестокостью, но без излишней. Из всех искусств для важнейшими являются умолчание и эвфемизм. Я, конечно, солидарен с коллегами и сочувствую, но порой удивление оказывается сильнее сочувствия.

На слабость позиции деятелей культуры сетует ​Александр Морозов:

Мне кажется, что неспособность "мастеров культуры" завалить Мединского, т.е. добиться его отставки с помощью большого, бескомпромиссного публичного скандала именно теперь - это вот и будет важнейшим рубежом в истории деградации всей среды.

Все это связанные между собой вещи - арест Малобродского, плевок в лицо историкам и диссернету в Российской газете - и наконец - триумфальное снятие спектакля "Нуреев" в Большом театре за неделю до премьеры. И все это понимают. И все понимают, к чему это приведет дальше. Прекрасный был жест: акция солидарности театров с Малобродским, но это - совершенно конечно "пацифистский" жест.

Пройдя через этот рубеж, можно будет сказать, что лягушка сварилась в кипятке окончательно.

Премьера балета "Нуреев" перенесена на 4-5 мая 2018 года.